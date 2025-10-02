வியாழன், 2 அக்டோபர் 2025
வியாழன், 2 அக்டோபர் 2025 (07:32 IST)

ரசிகர்களைக் கவர்ந்ததா தனுஷின் எமோஷனல் ட்ராமா ‘இட்லி கடை’… முதல் நாள் வசூல் நிலவரம்!

தனுஷ் இயக்கத்தில் உருவான நான்காவது படமாக ‘இட்லி கடை’ நேற்று ரிலீஸாகியுள்ளது. இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தேனி உள்ளிட்ட தனுஷின் சொந்த ஊர்ப் பகுதிகளில் தொடங்கி நடந்தது.  தனுஷுடன் பல முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்க படத்தை டான் பிக்சர் தயாரிக்க, ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். ஒளிப்பதிவாளராக கிரண் கௌஷிக் பணியாற்றினார். படம் நேற்று ஆயுதபூஜை பண்டிகை நாளை முன்னிட்டு ரிலீஸானது.

குடும்ப செண்டிமெண்ட், இட்லி கடை எமோஷன், பள்ளிப் பருவ காதல், என சிம்பதி எமோஷனல் டிராமாவாக உருவாகியுள்ள ‘இட்லி கடை’ திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்று வருகிறது. சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டில் நடந்த துயர சம்பவம் மற்றும் அது சார்ந்த அரசியல் சர்ச்சைகளால் இந்த படத்துக்கு பெரியளவில் ஓப்பனிங் கிடைக்கவில்லை என்றுதான் சொல்லவேண்டும்.

ஆனால் இந்திய அளவில் அனைத்து மொழிகளிலும் சேர்த்து இந்த படம் சுமார் 11 கோடி ரூபாய் அளவில் வசூலித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இன்று காந்தாரா 1 படம் வெளியாவதால் அந்த படத்தின் வெற்றியைப் பொறுத்தே ‘இட்லி கடை’ படத்தின் வசூல் ஏற்ற இறக்கம் இருக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.

 

ஜொலிக்கும் ஜிகினா உடையில் அசத்தல் போஸில் ஜான்வி கபூர்!

ஜொலிக்கும் ஜிகினா உடையில் அசத்தல் போஸில் ஜான்வி கபூர்!தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி என பலமொழிகளில் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகையாக திகழ்ந்தவர் ஸ்ரீதேவி. அவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் துபாயில் இயற்கை எய்தினார். இதையடுத்து அவரின் மூத்தமகளான ஜான்வி கபூர் சினிமாவில் அறிமுகமாகி நடித்து வருகிறார்.

பச்சை நிற உடையில் ஜொலிக்கும் அழகில் பிரியா வாரியர்!

பச்சை நிற உடையில் ஜொலிக்கும் அழகில் பிரியா வாரியர்!ஒரு அடார் லவ் என்ற படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கும் அறிமுகமானார் பிரியா பிரகாஷ் வாரியர். அந்த படத்தில் ஒரு காட்சியில் அவரது கண்ணசைவின் அழகில் சொக்கிப்போன இளைஞர்கள் இங்கு ஏராளம்.

தேசிய விருது பெற்ற ஜி வி பிரகாஷுக்கு பரிசளித்த ஏ ஆர் ரஹ்மான்!

தேசிய விருது பெற்ற ஜி வி பிரகாஷுக்கு பரிசளித்த ஏ ஆர் ரஹ்மான்!தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி இசையமைப்பாளராகவும் நடிகராகவும் இருந்து வருகிறார் ஜி வி பிரகாஷ். இடையில் நடிப்புக்காக இசையமைப்பதைக் குறைத்துக் கொண்டாலும், தற்போது நடிப்பை விட இசைக்கே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்.

மம்மூட்டி & மோகன்லால் இணைந்து நடிக்கும் படத்தின் டீசர் ரிலீஸ் அப்டேட்!

மம்மூட்டி & மோகன்லால் இணைந்து நடிக்கும் படத்தின் டீசர் ரிலீஸ் அப்டேட்!மலையாள சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர்களான மோகன் லால், மம்மூட்டி, பஹத் பாசில் மற்றும் மேலும் சில முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்கவுள்ள மல்டி ஸ்டாரர் படம் ஒன்று உருவாகியுள்ளது. இந்த படத்தை மாலிக் புகழ் மகேஷ் நாராயணன் இயக்குகிறார்.

ஜீவா நடிக்கும் ‘தலைவர் தம்பியின் தலைமையில்’… தமிழில் அறிமுகமாகும் மலையாள இயக்குனர்!

ஜீவா நடிக்கும் ‘தலைவர் தம்பியின் தலைமையில்’… தமிழில் அறிமுகமாகும் மலையாள இயக்குனர்!தமிழ் சினிமாவில் டிஷ்யூம் தொடங்கி கோ, சிவா மனசுல சக்தி, ஜிப்ஸி என பன்முக கதாப்பாத்திரங்கள் கொண்ட பல படங்களில் நடித்து ஹிட்ஸ்களைக் கொடுத்தவர் ஜீவா. ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் அவர் தேர்ந்தெடுத்தக் கதைகள் சொதப்பியதால் தற்போது மார்க்கெட்டிலேயே அவர் இல்லை. அதனால் மீண்டும் கம்பேக் கொடுக்கவேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார்.

