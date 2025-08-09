சனி, 9 ஆகஸ்ட் 2025
Written By vinoth
Last Modified: சனி, 9 ஆகஸ்ட் 2025 (08:38 IST)

தனுஷின் ஆடியோ லான்ச் பேச்சைக் கேட்க தயாரா?... ‘இட்லி கடை’ அப்டேட்!

பவர் பாண்டி மற்றும் ராயன் ஆகிய படங்களை இயக்கிய தனுஷ் அடுத்து இட்லி கடை என்ற படத்தை இயக்கி நடிக்கிறார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தேனி உள்ளிட்ட தனுஷின் சொந்த ஊர்ப் பகுதிகளில் தொடங்கி நடந்தது.  படத்தை டான் பிக்சர் தயாரிக்க, ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். ஒளிப்பதிவாளராக கிரண் கௌஷிக் பணியாற்றுகிறார்.

படத்தில் ராஜ்கிரண், சத்யராஜ், நித்யா மேனன் மற்றும் அருண் விஜய் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கின்றனர். படப்பிடிப்பு மொத்தமும் நிறைவடைந்து தற்போது போஸ்ட் புரொடக்‌ஷன் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. படம் அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி ரிலீஸாகிறது.

இதற்கிடையில் படத்தின் முதல் சிங்கிள் பாடலான ‘என்ன சுகம் என்ன சுகம்’ பாடல் ரிலீஸாகி ஒரு கோடி பார்வையாளர்களுக்கு மேல் ஈர்த்துள்ளது. இதையடுத்து படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் வரும் செப்டம்பர் 13 ஆம் தேதி நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாம்.

சமீபகாலமாக தனுஷ் தன்னுடைய இசை வெளியீட்டு நிகழ்ச்சிகளில் ரஜினி, விஜய் போல பேசி கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறார். அவரின் தன்னிரக்க உரைகள் ஆதரவையும் கேலிகளையும் ஒருசேர பெற்று வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ப்ரதீப் ரங்கநாதன் நடிக்கும் LIK & ட்யூட்… தீபாவளிக்கு எந்த படம் ரிலீஸ்?

ப்ரதீப் ரங்கநாதன் நடிக்கும் LIK & ட்யூட்… தீபாவளிக்கு எந்த படம் ரிலீஸ்?தற்போது ப்ரதீப் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK என்ற படத்திலும் அறிமுக இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் ‘ட்யூட்’ என்ற படத்திலும் நடித்துள்ளார். இந்த இரண்டு படங்களுமே இறுதிகட்டத்தில் உள்ளன. இந்த படங்களில் LIK செப்டம்பர் மாதத்திலும் ட்யூட் தீபாவளிக்கும் ரிலீஸாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

இயக்குனர் ஆகும் நடிகர் கென் கருணாஸ்!

இயக்குனர் ஆகும் நடிகர் கென் கருணாஸ்!நடிகர் கருணாஸின் மகனான கென்-ஐ தன்னுடைய அசுரன் திரைப்படம் மூலமாக நடிகராக அறிமுகப்படுத்தி பெரிய அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுத்தந்தார் இயக்குனர் வெற்றிமாறன். அதன் பின்னர் அவர் சில படங்களில் நடித்தாலும் மீண்டும் வெற்றிமாறனின் விடுதலை 2 திரைப்படம் அவருக்குப் பாராட்டுகளைப் பெற்றுத்தந்துள்ளது.

கர்ப்பமாக இருந்தபோதும் டைட்டான ஆடைகள் அணிய வலியுறுத்தப்பட்டேன் – ராதிகா ஆப்தே ஆதங்கம்!

கர்ப்பமாக இருந்தபோதும் டைட்டான ஆடைகள் அணிய வலியுறுத்தப்பட்டேன் – ராதிகா ஆப்தே ஆதங்கம்!இந்தி சினிமாவில் ஆஹா லைஃப், சாமந்த், ரத்த சரித்ரா, ரத்த சரித்ரா 2 , தோனி, அந்தாதூன், உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்தவர் ராதிகா ஆப்தே. இவர், தற்போது பாலிவுட் சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருகிறார். ஏராளமான வெப் சீரிஸ்களில் நடித்துள்ள இவர், இப்போது இந்திய அளவிலும் உலகளவிலும் பிரபலமான நடிகையாக உள்ளார்.

அரங்கம் அதிரட்டுமே.. விசிலு பறக்கட்டுமே! "கூலி" திரைப்படத்தின் கொண்டாட்டம்

அரங்கம் அதிரட்டுமே.. விசிலு பறக்கட்டுமே! கூலி படத்தின் மனதைக் கவரும் கொண்டாட்டத்தின் ஒரு அதிரடியான முன்னோட்டம் நட்சத்திரங்களுடனான விழா. ஆரவாரமான ரசிகர்கள் மற்றும் தொழில்துறை ஜாம்பவான்கள் பங்கேற்ற இந்த விழா, ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவண்ட் என்பதை விடவும், மிகப்பெரியக் கொண்டாட்டமாக கூலி படத்தின் கவுண்டவுன் அதிகாரப்பூர்வமாக துவங்கிவிட்டது.

