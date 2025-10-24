‘தனுஷ் 54’ படத்தின் ரிலீஸ் பற்றிப் பேசிய தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ்!
அசோக் செல்வன் மற்றும் சரத்குமார் ஆகியோர் நடிப்பில் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கிய திரைப்படம் போர்த் தொழில். இந்த படத்தின் வெற்றி காரணமாக கவனிக்கப்படும் இயக்குனராக மாறினார் விக்னேஷ் ராஜா. தற்போது தனது இரண்டாவது படமாக தனுஷை வைத்து ஒரு படம் இயக்கி வருகிறார்.
இந்த படத்தை வேல்ஸ் இண்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இந்த படம் கடந்த ஆண்டே அறிவிக்கப்பட்டும் தொடங்குவதில் தாமதம் ஆனது. இந்நிலையில் ஜூலை 11 ஆம் தேதி பூஜையோடு படப்பிடிப்பு தொடங்கியது. சென்னையில் சிலக் காட்சிகள் அரங்கம் அமைக்கப்பட்டு படமாக்கப்பட்டு பின்னர் முக்கியமானக் காட்சிகள் ராமநாதபுரத்தில் படமாக்கப்பட்டன.
படப்பிடிப்பு தற்போது பெரும்பாலும் நிறைவடைந்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்நிலையில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் இந்த படம் ரிலீஸாகும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.