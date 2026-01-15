வியாழன், 15 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 15 ஜனவரி 2026 (13:24 IST)

D54 போஸ்டர் தரமா இருக்கு!.. ஃபேன்ஸுக்கு பொங்கல் ட்ரீட் வைத்த தனுஷ்!...

dhanush
தனுஷ் சமீபகாலமாகவே நடிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் கதாபாத்திரங்களை தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வருகிறார். இட்லி கடை படத்தை இயக்கி நடித்திருந்தார். அந்த படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை. அதேநேரம், நல்ல ஒரு ஃபீல் குட் படம் என்கிற விமர்சனம் வந்தது.

அந்த படத்திற்கு பின் ஹிந்தி பட இயக்குனர் ஆனந்த் எல்.ராய் இயக்கத்தில் Tere Ishk Mein என்கிற படத்தில் நடித்தார். அந்த படம் கடந்த நவம்பர் மாதம் வெளியானது. தமிழில் இந்த படம் வசூலை பெறவில்லை என்றாலும் ஹிந்தியில் நல்ல வசூலை பெற்றது.

இந்த படத்திற்கு பின் போர்த்தொழில் பட இயக்குனர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் நடித்து வந்தார். இது தனுஷின் 54வது படமாக உருவாகி வந்தது. மேலும், பிரேமலு புகழ் மமிதா பைஜூ ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த படம் அவருக்கு பேர் வாங்கி தரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

dhanush
இந்நிலையில், இன்று பொங்கல் என்பதால் இந்த படத்தின் அறிவிப்போடு ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டரையும் படக்குழு அறிவித்திருக்கிறது. இந்த படத்திற்கு கர என தலைப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன் அர்த்தம் என்பது இனிமேல் இயக்குனர் சொன்னால்தான் தெரியவரும்.

உச்சநீதிமன்றத்தில் ‘ஜனநாயகன்’ படக்குழுவுக்கு பின்னடைவு.. இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லையே..!

உச்சநீதிமன்றத்தில் ‘ஜனநாயகன்’ படக்குழுவுக்கு பின்னடைவு.. இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லையே..!விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டில் நிலவி வரும் சிக்கல்கள் மேலும் அதிகரித்துள்ளன. இப்படத்திற்கு தணிக்கைச் சான்றிதழ் வழங்குவது தொடர்பாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது. இது படக்குழுவினருக்கும் ரசிகர்களுக்கும் மிகப்பெரிய பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது.

ஜனநாயகனை கைவிட்ட உச்சநீதிமன்றம்!.. பொங்கலுக்கு வெளியாவதில் சிக்கல்!...

ஜனநாயகனை கைவிட்ட உச்சநீதிமன்றம்!.. பொங்கலுக்கு வெளியாவதில் சிக்கல்!...விஜய் ரசிகர்கள் மிகவும் ஆவலாக எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். ஆனால் தணிக்கை முடிந்த நிலையில் மறுதணிக்கை செய்ய வேண்டும்

சூர்யா ரசிகர்களுக்கு டபுள் அல்ல ட்ரிபிள் கொண்டாட்டம்.. மாஸ் தகவல்..!

சூர்யா ரசிகர்களுக்கு டபுள் அல்ல ட்ரிபிள் கொண்டாட்டம்.. மாஸ் தகவல்..!நடிகர் சூர்யாவின் ரசிகர்களுக்கு 2026-ஆம் ஆண்டு ஒரு மிகப்பெரிய கொண்டாட்ட ஆண்டாக அமையவுள்ளது. சூர்யாவின் அடுத்தடுத்த படங்களின் வெளியீட்டு தேதிகள் குறித்த உற்சாகமான தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன. இதன்படி, 2026-ல் மட்டும் சூர்யாவின் மூன்று முக்கிய திரைப்படங்கள் திரைக்கு வரவுள்ளன.

மீண்டும் ரஜினி படத்தில் இணையும் விஜய் சேதுபதி.. அவரே உறுதி செய்த தகவல்..!

மீண்டும் ரஜினி படத்தில் இணையும் விஜய் சேதுபதி.. அவரே உறுதி செய்த தகவல்..!இயக்குனர் நெல்சன் இயக்கத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தில், நடிகர் விஜய் சேதுபதி ஒரு முக்கியமான கௌரவ தோற்றத்தில் நடிப்பதை உறுதி செய்துள்ளார்.

உணர்ச்சிவசப்பட்டு அழுத திவ்யா கணேஷ்.. வைரலாகும் Stay Strong Divya ஹேஷ்டேக்..!

உணர்ச்சிவசப்பட்டு அழுத திவ்யா கணேஷ்.. வைரலாகும் Stay Strong Divya ஹேஷ்டேக்..!பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 இறுதிப்போட்டியை நெருங்கி வரும் வேளையில், வீட்டின் முன்னணி போட்டியாளர்களில் ஒருவரான திவ்யா கணேஷ் உணர்ச்சிவசப்பட்டு அழுதது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com