வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (14:41 IST)

தணிக்கை சான்றிதழ் கையில் கிடைக்கும் வரை ரிலீஸ் தேதியை அறிவிக்க வேண்டாம்: தனஞ்செயன்

தென்னிந்தியத் திரையுலகத் தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் இயக்குநர்களுக்கு தயாரிப்பாளர் ஜி. தனஞ்செயன் ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார். 
 
தணிக்கை வாரியத்தின் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் சமீபத்திய சிக்கல்களை கருத்தில் கொண்டு, படக்குழுவினர் மிகவும் கவனமாக செயல்பட வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். குறிப்பாக, அதிகார அமைப்புகளுடன் முரண்படக்கூடிய கருத்துக்கள் கொண்ட படங்களை எடுப்பவர்கள், ரிலீஸ் தேதிக்கு 45 முதல் 60 நாட்களுக்கு முன்பே தணிக்கைக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
 
மறுஆய்வுக் குழுவின் கால அவகாசத்தை கணக்கில் கொண்டு, தணிக்கை சான்றிதழ் கையில் கிடைக்கும் வரை ரிலீஸ் தேதியை அறிவிக்க வேண்டாம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். பாலிவுட் திரையுலகை பின்பற்றி முன்கூட்டியே தணிக்கை பணிகளை முடிப்பது அவசியம். 
 
அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களின் விருப்பத்திற்கு மாறாக செயல்படும் பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் மற்றும் நடிகர்களுக்கு வரும் காலங்கள் மிகவும் சவாலானதாக இருக்கும். தணிக்கை சான்றிதழ் பெறுவதில் ஏற்படும் காலதாமதம் படத்தின் ரிலீஸை முடக்கி, மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால், முன்கூட்டியே திட்டமிடுவது மட்டுமே தீர்வு என அவர் தனது ட்வீட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

சீமானுக்காக பேரை மாற்றிய ஜனநாயகன் பட இயக்குனர்!.. இது தெரியாம போச்சே!...

சீமானுக்காக பேரை மாற்றிய ஜனநாயகன் பட இயக்குனர்!.. இது தெரியாம போச்சே!...இயக்குனர் பார்த்திபனிடம் உதவி இயக்குனராக வேலை செய்தவர் ஹெச் வினோத். இவர் ஒரு பத்திரிகையாளர்.

பணப்பெட்டியை எடுத்து கொண்டு பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய போட்டியாளர்.. மொத்தம் ரூ. 45 லட்சமா?

பணப்பெட்டியை எடுத்து கொண்டு பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய போட்டியாளர்.. மொத்தம் ரூ. 45 லட்சமா?விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கும் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 இறுதி வாரத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில், ரசிகர்களின் விருப்பத்திற்குரிய போட்டியாளரான கானா வினோத் பணப்பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு போட்டியிலிருந்து வெளியேறியுள்ளார்.

'பராசக்தி’ படத்திற்கும் சென்சார் பிரச்சனையா? இந்த பொங்கலுக்கு புதுப்படமே இல்லையா?

'பராசக்தி’ படத்திற்கும் சென்சார் பிரச்சனையா? இந்த பொங்கலுக்கு புதுப்படமே இல்லையா?சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம், வரும் ஜனவரி 10-ம் தேதி பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு திரைக்கு வரத் தயாராகி உள்ளது.

திருமணத்திற்கு பின் மீண்டும் வெள்ளித்திரையில் சமந்தா.. அசத்தலான டிரைலர் ரிலீஸ்..

திருமணத்திற்கு பின் மீண்டும் வெள்ளித்திரையில் சமந்தா.. அசத்தலான டிரைலர் ரிலீஸ்..தென்னிந்திய திரையுலகின் முன்னணி நடிகையான சமந்தா , நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு தெலுங்கு சினிமாவில் ஒரு அதிரடியான கம்பேக் கொடுக்க தயாராகிவிட்டார். அவர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'மா இண்டி பங்காரம்' என்ற தெலுங்கு திரைப்படத்தின் ஒரு நிமிட டீசர் தற்போது வெளியாகி இணையத்தை கலக்கி வருகிறது. சமந்தாவின் சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனமான 'திராலலா மூவிங் பிக்சர்ஸ்' இந்த திரைப்படத்தை தயாரித்துள்ளது.

ஜனநாயகனுக்கு சான்றிதழ் கொடுக்க நீதிபதி உத்தரவு.. மேல்முறையீடு செய்த தணிக்கை போர்டு..

ஜனநாயகனுக்கு சான்றிதழ் கொடுக்க நீதிபதி உத்தரவு.. மேல்முறையீடு செய்த தணிக்கை போர்டு..'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு U/A சான்றிதழ் வழங்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில், இந்த விவகாரம் தற்போது அடுத்த கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. தணிக்கை வாரியம் வழங்கிய தடையை ரத்து செய்த தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து, தற்போது தணிக்கை வாரியம் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

