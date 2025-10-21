செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025
செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025 (13:45 IST)

ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்…. கதாநாயகியாக கீர்த்தி சுரேஷ்!

ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்…. கதாநாயகியாக கீர்த்தி சுரேஷ்!
தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு படங்களில் முன்னணி இசையமைப்பாளராக இருப்பவர் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத். தமிழில் இவர் இசையமைத்த வில்லு, கந்தசாமி, சிங்கம், வேங்கை, வீரம் மற்றும் சிங்கம் ஆகிய படங்கள் கமர்ஷியலாக வெற்றி பெற்றன. ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தமிழை விட தெலுங்கில் அதிக கவனம் செலுத்தி படங்களுக்கு இசையமைத்து வந்தார்.

கடைசியாக அவர் தமிழில் சூர்யாவின் ‘கங்குவா’ படத்துக்கு இசையமைத்திருந்தார். இன்னும் திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் பேச்சிலராக வலம் வரும் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் தற்போது நடிகராக அறிமுகமாகவுள்ளார். வேணு இயக்கத்தில் தில் ராஜு தயாரிப்பில் உருவாகவுள்ள ‘எல்லம்மா’ திரைப்படத்தில் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் நடிக்கவுள்ளது உறுதியாகியுள்ளது.

இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்க கீர்த்தி சுரேஷ் சம்மதித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. சமீபகாலமாக இசையமைப்பாளர்கள் நடிகர்களாக ஆவது தொடர்ந்து வரும் நிலையில் அந்த வரிசையில் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்தும் இணைந்துள்ளார். இவர் ஏற்கனவே விஷாலின் ‘வெடி’ உள்ளிட்ட சில படங்களில் தோன்றியும் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அஜித்துடன் மீண்டும் நடிக்க ஆசை… பிரபல பாலிவுட் நடிகர் விருப்பம்!

அஜித்துடன் மீண்டும் நடிக்க ஆசை… பிரபல பாலிவுட் நடிகர் விருப்பம்!பாலிவுட் நடிகரான வித்யுத் ஜமால் தனது கட்டுக்கோப்பான உடலாலும் அதிரடி ஆக்‌ஷன் காட்சிகளாலும் ரசிகர்கள் மனதில் இடம் பிடித்தவர். மேலும் களரிபயட்டு எனும் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் கலையில் தேர்ச்சி பெற்றவராக இருந்து வருகிறார். தமிழில் இவர் பில்லா 2, துப்பாக்கி மற்றும் அஞ்சான் ஆகிய படங்களில் நடித்து தமிழ் ரசிகர்களுக்கும் நன்கு அறிந்த நடிகராக உள்ளார்.

‘அரசன்’ ப்ரோமோவைக் கொண்டாடித் தள்ளிய ரசிகர்கள்… 20 மில்லியன் பார்வைகள்!

‘அரசன்’ ப்ரோமோவைக் கொண்டாடித் தள்ளிய ரசிகர்கள்… 20 மில்லியன் பார்வைகள்!சிம்பு மற்றும் வெற்றிமாறன் இணைந்து உருவாக்கவுள்ள ‘அரசன்’படத்தின் முன்னோட்ட வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி வைரல் ஆகி வருகிறது. இந்த வீடியோ இணையத்தில் வெளியாவதற்கு முதல் நாளே திரையரங்குகளிலும் வெளியாகி ரசிகர்களின் ஆதரவைப் பெற்றது. இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்க, வேல் ராஜ் ஒளிப்பதிவை மேற்கொள்ள கலைப்புலி எஸ் தாணு தயாரிக்கிறார்.

துல்கர் சல்மானின் ‘காந்தா’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

துல்கர் சல்மானின் ‘காந்தா’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் நடிகரான மம்மூட்டியின் மகனான துல்கர் சல்மான் நடிகராக அறிமுகமாகி அடுத்தடுத்து ஹிட்களைக் கொடுத்து முன்னணி நடிகராக வளர்ந்துள்ளார். மலையாளம் தாண்டியும் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிப் படங்களில் அவர் அடுத்தடுத்து நடித்து வருகிறார்.

என்னடா வார்த்தையே புரியல… இணையத்தில் ட்ரோல் ஆகும் கருப்பு முதல் சிங்கிள் பாடல்!

என்னடா வார்த்தையே புரியல… இணையத்தில் ட்ரோல் ஆகும் கருப்பு முதல் சிங்கிள் பாடல்!கங்குவா மற்றும் ரெட்ரோ ஆகிய படங்களுக்குப் பிறகு சூர்யா ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகும் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை டிரீம் வாரியர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்கிறார். படத்தில் கதாநாயகியாக த்ரிஷா ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார். மற்ற முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நட்டி நட்ராஜ், ஸ்வாஸிகா மற்றும் ஆர் ஜே பாலாஜி உள்ளிட்டவர்கள் நடிக்கின்றனர்.

தொடங்கியது கவினின் ‘மாஸ்க்’ பட வியாபாரம்… டிஜிட்டல் உரிமத்தைக் கைப்பற்றிய பிரபல நிறுவனம்!

தொடங்கியது கவினின் ‘மாஸ்க்’ பட வியாபாரம்… டிஜிட்டல் உரிமத்தைக் கைப்பற்றிய பிரபல நிறுவனம்!சிவகார்த்திகேயன் பாணியில் சீரியலில் இருந்து சினிமாவுக்கு வந்து ஆரம்பநிலை வெற்றியை பெற்றுள்ளார் கவின். கடந்த ஆண்டு அவர் நடிப்பில் வெளியான டாடா படத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு நடிகர் கவின் கவனிக்கப்படும் ஒரு நடிகராகியுள்ளார். இப்போது அவர் நான்குக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடிக்கிறார்.

