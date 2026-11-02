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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Updated : Monday, 2 November 2026 (13:02 IST)

அஜித்தை பாட வைக்க ஆசைப்பட்ட தேவா - ஆனா நடந்ததே வேற!...

deva ajith
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (13:02 IST)
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தமிழ் சினிமாவில் 400க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்தவர் தேனிசைத் தென்றல் தேவா. சின்ன பட்ஜெட் படங்கள் முதல் பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் வரை எந்த மாதிரியான படங்கள் என்றாலும் அதற்கேற்ற இசையை கொடுத்து அசத்தியவர் தேவா.

அதோடு, பல நடிகர்களையும் பாட வைத்திருக்கிறார். அதில் முக்கியமானவர் விஜய். விஜய் நடித்த ரசிகன் திரைப்படத்தில் அவரை முதன்முதலாக தேவா பாட வைத்தார். அதன்பின் தேவாவின் இசையில் விஜய் 10க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை பாடியிருக்கிறார்..

இசையமைப்பாளர் தேவா மறைந்து விட்ட நிலையில் அவர் ஊடகங்களுக்கு கொடுத்த பேட்டி தொடர்பான வீடியோக்கள் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. அதில் ஒரு வீடியோவில் ஒரு முக்கிய விஷயத்தை தேவா கூறியிருக்கிறார்.

எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் சார் படங்களுக்கு நான் இசையமைத்த போது விஜய் அடிக்கடி ரெக்கார்டிங் தியேட்டருக்கு வருவார். அப்போதிலிருந்தே அவரை எனக்கு தெரியும். அவர் சினிமாவில் நடிக்க தொடங்கியதும் அவரை பாட வைத்தேன். அதேபோல்,  அவரையும் அவரின் அம்மா ஷோபாவையும் சேர்த்து டூயட் பாடல்கள் கூட பண்ணினேன். அஜித்துக்கும் ஆசை படம் ஆரம்பித்து ரெட் படம் வரைக்கும் பல பாடல்கள் பண்ணியிருக்கேன். விஜயை பாட வைத்த மாதிரி அஜித்தையும் பாட வைக்க முயற்சி செய்தேன்../ ஆனால் அவர் அதற்கு பிடி கொடுக்கவில்லை’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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