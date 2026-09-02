டிமான்டி காலனி 3 ரிலீஸ் தேதி திடீர் மாற்றமா? புதிய ரிலீஸ் தேதி என்ன?
அருள்நிதி நடிப்பில், இயக்குநர் அஜய் ஞானமுத்து இயக்கியுள்ள ‘டிமான்டி காலனி - 3’ திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி மாற்றப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஏற்கெனவே இப்படத்தின் முதல் இரண்டு பாகங்களுக்கும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்த நிலையில், மூன்றாம் பாகத்துக்கும் அதிக எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.
ஹாரர் கதைக்களத்தில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தின் சாட்டிலைட் மற்றும் ஓடிடி உரிமைகளை ஜீ5 நிறுவனம் சுமார் ரூ.50 கோடிக்கு கைப்பற்றியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் மூலம் அதிக ஓடிடி தொகைக்கு விற்பனையான தமிழ் ஹாரர் திரைப்படம் என்ற பெருமையையும் இப்படம் பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், ‘டிமான்டி காலனி - 3’ திரைப்படம் வரும் செப்டம்பர் 11-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதற்காக ரசிகர்களும் படத்தின் வெளியீட்டை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர்.
ஆனால், தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவலின்படி, படத்தின் ரிலீஸ் தேதியில் மாற்றம் செய்ய தயாரிப்பு நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சில காரணங்களால் செப்டம்பர் 11-ஆம் தேதிக்குப் பதிலாக அக்டோபர் 1-ஆம் தேதி படத்தை வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
எனினும், இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தயாரிப்பு தரப்பில் இருந்து வெளியாகவில்லை. வெளியீட்டுத் தேதி மாற்றம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எப்போது வெளியாகும் என்பதையும், ரசிகர்களின் நீண்டகால காத்திருப்பு எப்போது முடிவுக்கு வரும் என்பதையும் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
Edited by Siva