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அன்னக்கிளி.. 16 வயதினிலே.. 134 பட பாடல்களை பயன்படுத்த இளையராஜாவுக்கு தடை...
இசைஞானி இளையராஜா 1000த்திற்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்திருக்கிறார். சமீப காலமாகவே 80களில் இளையராஜா இசையமைத்த பல பாடல்களை இயக்குனர்கள் தங்களின் புதிய படங்களில் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் இளையராஜா தயாரிப்பு நிறுவனத்திடம் நஷ்ட ஈடு கேட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கும் தொடர்ந்து வருகிறார்.
ஆனால், பாடலின் உரிமையை ஆடியோ நிறுவனத்திடம் கொடுத்து விட்டதாக தயாரிப்பாளர்கள் சொல்லி வருகிறார்கள். அந்த நிலையில்தான் அன்னக்கிளி, 16 வயதினிலே, முள்ளும் மலரும், உள்ளிட்ட சரிகம நிறுவனத்தின் வசம் உள்ள 134 படங்களில் இடம்பெற்ற பாடல்களை இளையராஜா பயன்படுத்தக் கூடாது என அந்த நிறுவனம் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது.
இதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிமன்றம் சரிகம நிறுவனத்தின் வசம் உள்ள 134 படங்களின் பாடல்களை இளையராஜா பயன்படுத்தவோ, மற்றவர்களுக்கு உரிமம் வழங்கவோ இளையராஜாவுக்கு உரிமை இல்லை என கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தீர்ப்பளித்தது.. இந்த உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும் எனக் கூறி டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் இளையராஜா தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் தடை விதிக்க முடியாது என தற்போது நீதிமன்றம் கூறிவிட்டது. இந்த தீர்ப்பு இளைரஜாவுக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
ஆனால், பாடலின் உரிமையை ஆடியோ நிறுவனத்திடம் கொடுத்து விட்டதாக தயாரிப்பாளர்கள் சொல்லி வருகிறார்கள். அந்த நிலையில்தான் அன்னக்கிளி, 16 வயதினிலே, முள்ளும் மலரும், உள்ளிட்ட சரிகம நிறுவனத்தின் வசம் உள்ள 134 படங்களில் இடம்பெற்ற பாடல்களை இளையராஜா பயன்படுத்தக் கூடாது என அந்த நிறுவனம் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது.
இதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிமன்றம் சரிகம நிறுவனத்தின் வசம் உள்ள 134 படங்களின் பாடல்களை இளையராஜா பயன்படுத்தவோ, மற்றவர்களுக்கு உரிமம் வழங்கவோ இளையராஜாவுக்கு உரிமை இல்லை என கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தீர்ப்பளித்தது.. இந்த உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும் எனக் கூறி டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் இளையராஜா தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் தடை விதிக்க முடியாது என தற்போது நீதிமன்றம் கூறிவிட்டது. இந்த தீர்ப்பு இளைரஜாவுக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.