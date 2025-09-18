வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Prasanth K
Last Modified: வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (13:45 IST)

கல்கி படத்திலிருந்து தீபிகா படுகோன் நீக்கம்! பட தயாரிப்பாளர் திடீர் முடிவு! - என்ன காரணம்?

deepika padukone

இந்திய சினிமாவில் ஆயிரம் கோடிக்கும் மேல் வசூலித்த படமான கல்கி 2898 ஏடி படத்திலிருந்து தீபிகா படுகோன் நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

 

தெலுங்கு இயக்குனர் நாக் அஸ்வின் இயக்கத்தில் பிரபாஸ், கமல்ஹாசன், அமிதாப் பச்சன், தீபிகா படுகோன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வெளியான படம் கல்கி 2898 ஏடி. மகாபாரத குருச்சேத்திர போரையும், அதற்கு பிறகு 6 ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து நடக்கும் கல்கியின் வருகையையும் இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட இந்த படம் பெரும் ஹிட் அடித்து 1100 கோடி வசூலித்தது.

 

இதன் இரண்டாம் பாகம் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தொடங்க உள்ளது. இதில் கமல்ஹாசனின் சுப்ரீம் யாஷ்கின் என்ற வில்லன் கதாப்பாத்திரத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் படத்தில் கல்கி அவதாரத்தை தாங்கும் கன்னி தாயாக நடித்த தீபிகா படுகோன் இரண்டாம் பாகத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

 

இதுகுறித்து அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ள வைஜெயந்தி மூவிஸ் நிறுவனம், ”Kalki 2898 AD படத்தின் வரவிருக்கும் தொடர்ச்சியில் தீபிகா படுகோன் நடிக்க மாட்டார் என்பதை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கிறோம்.

 

கவனமாக பரிசீலித்த பிறகு, நாங்கள் பிரிந்து செல்ல முடிவு செய்துள்ளோம். முதல் படத்தை உருவாக்கும் நீண்ட பயணம் இருந்தபோதிலும், எங்களால் ஒரு கூட்டணியைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.

Kalki 2898 AD போன்ற ஒரு படம் அந்த அர்ப்பணிப்புக்கும் இன்னும் பலவற்றிற்கும் தகுதியானது. அவரது எதிர்காலப் பணிகள் சிறப்பாக அமைய வாழ்த்துகிறோம்” என தெரிவித்துள்ளனர். 

 

Edit by Prasanth.K

சேலையில் க்யூட்டான போஸில் ஈர்க்கும் கௌரி கிஷன்!

சேலையில் க்யூட்டான போஸில் ஈர்க்கும் கௌரி கிஷன்!96 படத்தில் இள வயது ஜானுவாக நடித்த கௌரி கிஷான் இப்போது வரிசையாக படங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்துள்ளார். 96 படத்தில் நடித்த கௌரி கிஷனுக்கு பரவலான கவனம் கிடைத்தது. அதையடுத்து அவர் மாஸ்டர் மற்றும் கர்ணன் ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார்.

மாடர்ன் உடையில் ஸ்டைலான லுக்கில் கலக்கல் போஸ் கொடுத்த ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்!

மாடர்ன் உடையில் ஸ்டைலான லுக்கில் கலக்கல் போஸ் கொடுத்த ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்!ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் தற்போது பல படங்களில் கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள பாத்திரங்களில் நடித்து வருகிறார். தமிழ் சினிமாவில் கதாநாயகிகளுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களை தேர்வு செய்து நடிப்பவர்களில் நயன்தாரா, கீர்த்தி சுரேஷ் ஆகியோருக்கு அடுத்த இடத்தில் இருப்பவர் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ். அவர், நடித்து சமீபத்தில் ரிலீஸ் ஆன திரைப்படம் டிரைவர் ஜமுனா.

லோகேஷ் சொன்னால் கண்ணை மூடிக்கொண்டு நடிப்பேன்… அர்ஜுன் தாஸ் நம்பிக்கை!

லோகேஷ் சொன்னால் கண்ணை மூடிக்கொண்டு நடிப்பேன்… அர்ஜுன் தாஸ் நம்பிக்கை!கைதி படத்தில் கொடூரமான வில்லனாக நடித்தன மூலம் ரசிகர்கள் மனதில் அர்ஜுன் தாஸ், அதன் பின்னர் மாஸ்டர் படத்திலும் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார். அவர் ஹீரோவாக நடித்த அந்தகாரம் திரைப்படமும் நல்ல கவனத்தைப் பெற்றது. அவர் கதாநாயகனாக நடித்த, வசந்தபாலன் இயக்கிய ‘அநீதி’ படம் பாராட்டுகளைப் பெற்றாலும் பெரிய வெற்றியைப் பெறவில்லை. அதே போல சாந்தகுமார் இயக்கத்தில் அவர் நடித்த ரசவாதி திரைப்படமும் ஒரு தோல்விப் படமாகவே அமைந்தது.

விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் ‘முத்து என்கிற காட்டான்’ ஷூட்டிங் நிறைவு… ஸ்ட்ரீமிங் எப்போது?

விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் ‘முத்து என்கிற காட்டான்’ ஷூட்டிங் நிறைவு… ஸ்ட்ரீமிங் எப்போது?மணிகண்டன் இயக்கிய காக்கா முட்டை மற்றும் குற்றமே தண்டனை ஆகிய படங்கள் மிகப்பெரிய அங்கிகாரத்தை அவருக்கு பெற்றுத் தந்தன. ஆண்டவன் கட்டளை படத்துக்குப் பிறகு 3 ஆண்டு இடைவெளியில் கடைசி விவசாயி படத்தை இயக்கி வெளியிட்டார். இந்த படம் வணிக ரீதியாக வெற்றி பெறவில்லை என்றாலும் பாராட்டுகளைப் பெற்றது.

மிருதன் இரண்டாம் பாக வேலைகளைத் தொடங்கிய சக்தி சௌந்தர்ராஜன்..!

மிருதன் இரண்டாம் பாக வேலைகளைத் தொடங்கிய சக்தி சௌந்தர்ராஜன்..!நாணயம், நாய்கள் ஜாக்கிரதை, மிருதன் மற்றும் டிக் டிக் டிக் போன்ற படங்களை இயக்கியவர் சக்தி சௌந்தர்ராஜன். இந்த படத்தின் இயக்குனர் தான் இயக்கும் படங்கள் எல்லாம் வித்தியாசமான கதைக்களங்களில் வரும்படி இயக்குவார். ஆனால் கடைசியாக அவர் இயக்கத்தில் வெளியான கேப்டன் திரைப்படம் படுதோல்வி அடைந்து கேலிகளையும் எதிர்கொண்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com