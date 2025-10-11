சனி, 11 அக்டோபர் 2025
சனி, 11 அக்டோபர் 2025 (10:44 IST)

8 மணிநேர வேலை நேரம் குறித்த சர்ச்சைக்கு காட்டமாக பதிலளித்த தீபிகா படுகோன்!

8 மணிநேர வேலை நேரம் குறித்த சர்ச்சைக்கு காட்டமாக பதிலளித்த தீபிகா படுகோன்!
ஷாருக் கான் நடித்த ‘ஓம் சாந்தி ஓம்’ படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக அறிமுகமானவர் தீபிகா படுகோன். அந்த படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகையானார். தொடர்ந்து சூப்பர் ஹிட் படங்களில் நடித்த அவர் கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களில் நடிக்கத் தொடங்கினார்.

சக நடிகர் ரண்வீர் சிங்கைத் திருமணம் செய்துகொண்ட அவருக்கு ஒரு குழந்தையும் உள்ளது. தொடர்ந்து சினிமாவில் நடிகையாகவும், தயாரிப்பாளராகவும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். தற்போது அட்லி- அல்லு அர்ஜுன் கூட்டணியில் உருவாகிவரும் பிரம்மாண்டமானப் படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்து வருகிறார்.

சமீபத்தில் ‘ஸ்பிரிட்’ மற்றும் ‘கல்கி 2’ ஆகிய படங்களில் இருந்து அவர் விலகினார் (அல்லது நீக்கப்பட்டார்). அதற்குக் காரணம் தினமும் 8 மணிநேரம் மட்டும்தான் பணியாற்றுவேன் என்று நிபந்தனை வைத்ததுதான் காரணம் என சொல்லப்பட்டது. இது குறித்தக் கேள்விக்குப் பதிலளித்துள்ள தீபிகா “இந்திய சினிமாவில் பல ஆண் நடிகர்கள் பல ஆண்டுகளாக 8 மணிநேரம் மட்டுமே பணியாற்றுகிறார்கள். அதே போல வார இறுதி நாட்களிலும் ஷூட்டிங் வருவதில்லை. ஆனால் நான் 8 மணிநேரம்தான் பணியாற்றுவேன் என சொன்னால் அது பெரிதாக செய்தியாக்கப்படுகிறது.

சமீபத்தில் குழந்தை பெற்ற நடிகைகள் சிலர் கூட 8 மணிநேரம்தான் பணியாற்றுகிறார்கள். அது கூட செய்தியாவதில்லை. இந்திய சினிமாவில் என்ன பிரச்சனையென்றால், அது வரையறுக்கப்பட்டு ஒழுங்காக செயல்படும் தொழில் அல்ல. அதை ஒழுங்கு படுத்தப்படும்.” எனக் கூறியுள்ளார்.

கார்த்தியின் ‘வா வாத்தியார்’ படத்தின் கதை என்ன?... இயக்குனர் நலன் பகிர்ந்த தகவல்!

கார்த்தியின் ‘வா வாத்தியார்’ படத்தின் கதை என்ன?... இயக்குனர் நலன் பகிர்ந்த தகவல்!மெய்யழகன் படத்துக்குப் பிறகு நடிகர் கார்த்தி நலன் குமாரசாமி இயக்கத்தில் ’வா வாத்தியார்’ என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் சத்யராஜ், ராஜ்கிரண் மற்றும் க்ரீத்தி ஷெட்டி ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கின்றனர். சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்கிறார். ஸ்டுடியோ கிரீன் நிறுவனம் சார்பாக ஞானவேல் ராஜா தயாரிக்கிறார்.

500 கோடி ரூபாய் கலெக்‌ஷனைக் கடந்த காந்தாரா-1.. 1000 கோடி ரூபாய் அடிக்குமா?

500 கோடி ரூபாய் கலெக்‌ஷனைக் கடந்த காந்தாரா-1.. 1000 கோடி ரூபாய் அடிக்குமா?சுமார் 16 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் கன்னட மொழியில் உருவானா ‘காந்தாரா’ திரைப்படம் இந்திய அளவில் பேன் இந்தியா ஹிட் ஆகி 400 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் திரையரங்குகள் மூலமாக மட்டுமே வசூலித்தது. அதையடுத்து மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து தற்போது அதன் இரண்டாம் பாகம் ‘காந்தாரா -1’ ரிலீஸாகியுள்ளது.

ஆக்சன் கிங் அர்ஜுன்: கராத்தே மாஸ்டராக மிரட்டும் புதிய படம்!

ஆக்சன் கிங் அர்ஜுன்: கராத்தே மாஸ்டராக மிரட்டும் புதிய படம்!நடிகர் அர்ஜுனின் தீவிர ரசிகர்களுக்கு விருந்தளிக்கும் வகையில், அவரது புதிய படம் பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஏஜிஎஸ் எண்டர்டெய்ன்மென்ட் தயாரிப்பில் உருவாகும் இந்தப் படத்தை, 'லவ் டுடே' புகழ் பிரதீப் ரங்கநாதனின் அசோசியேட் இயக்குநர் ஒருவர் இயக்குகிறார்.

மாரி செல்வராஜின் 'பைசன்' படத்தில் இத்தனை கெட்ட வார்த்தைகளா? தணிக்கையில் சிக்கல் வருமா?

மாரி செல்வராஜின் 'பைசன்' படத்தில் இத்தனை கெட்ட வார்த்தைகளா? தணிக்கையில் சிக்கல் வருமா?இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'பைசன்' திரைப்படம் தற்போது வெளியீட்டுக்கு தயாராகி வரும் நிலையில், அதன் நீளம் மற்றும் வசனங்கள் தொடர்பாக சில சிக்கல்கள் எழுந்துள்ளன.

அஜித் - ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் படத்திற்கு ஃபைனான்ஸ் கொடுக்க ஆள் இல்லையா? என்ன காரணம்?

அஜித் - ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் படத்திற்கு ஃபைனான்ஸ் கொடுக்க ஆள் இல்லையா? என்ன காரணம்?அஜித்குமார் மற்றும் இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இணையும் படத்தை பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாவதில் தாமதம் நிலவுகிறது. பட தயாரிப்பு குறித்து பலவிதமான முரண்பட்ட தகவல்கள் வந்துகொண்டிருக்கின்றன.

