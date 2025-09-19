வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025 (08:56 IST)

தீபிகா படுகோன் வைத்த நிபந்தனைகள்… இதனால்தான் கல்கி 2 ஆம் பாகத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டாரா?

தீபிகா படுகோன் வைத்த நிபந்தனைகள்… இதனால்தான் கல்கி 2 ஆம் பாகத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டாரா?
தெலுங்கு இயக்குனர் நாக் அஸ்வின் இயக்கத்தில் பிரபாஸ், கமல்ஹாசன், அமிதாப் பச்சன், தீபிகா படுகோன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வெளியான படம் கல்கி 2898 ஏடி. மகாபாரத குருச்சேத்திர போரையும், அதற்கு பிறகு 6 ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து நடக்கும் கல்கியின் வருகையையும் இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட இந்த படம் பெரும் ஹிட் அடித்து 1100 கோடி வசூலித்தது.

இந்த படத்தின் மையக் கதாபாத்திரம் ஒன்றில் தீபிகா படுகோன் நடித்திருந்தார். இரண்டாம் பாகத்திலும் அவருக்கு முக்கிய வேடம் உள்ளதாக இயக்குனர் நாக் அஸ்வின் தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில் நேற்று திடீரென இரண்டாம் பாகத்தில் இருந்து தீபிகா நீக்கப்படுவதாக தயாரிப்பாளர் தரப்பு அறிவித்தது.

இது சம்மந்தமான பதிவில் “”Kalki 2898 AD படத்தின் வரவிருக்கும் தொடர்ச்சியில் தீபிகா படுகோன் நடிக்க மாட்டார் என்பதை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கிறோம். கவனமாக பரிசீலித்த பிறகு, நாங்கள் பிரிந்து செல்ல முடிவு செய்துள்ளோம். முதல் படத்தை உருவாக்கும் நீண்ட பயணம் இருந்தபோதிலும், எங்களால் ஒரு கூட்டணியைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. Kalki 2898 AD போன்ற ஒரு படம் அந்த அர்ப்பணிப்புக்கும் இன்னும் பலவற்றிற்கும் தகுதியானது. அவரது எதிர்காலப் பணிகள் சிறப்பாக அமைய வாழ்த்துகிறோம்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் தீபிகா நீக்கப்பட்டதற்கான காரணம் பற்றி இணையத்தில் சில தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. அதில் “முதல் பாகத்துக்கு வாங்கிய சம்பளத்தை விட 25 சதவீதம் அதிக சம்பளம், தினமும் 7 மணிநேரம் மட்டுமே பணி நேரம், தன்னுடன் வரும் 25 உதவியாளர்களுக்கு சம்பளம், உணவு மற்றும் தங்குமிட வசதி ஆகியவற்றைத் தயாரிப்பு நிறுவனம் ஏற்க வேண்டும்” போன்ற கோரிக்கைகளை வைத்ததாகவும் அதனை ஏற்க முடியாமல்தான் அவரை இரண்டாம் பாகத்தில் இருந்து நீக்கியதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

நடிகர் ரோபோ சங்கர் காலமானார்.. துணை முதல்வர் உதயநிதி நேரில் அஞ்சலி..!

நடிகர் ரோபோ சங்கர் காலமானார்.. துணை முதல்வர் உதயநிதி நேரில் அஞ்சலி..!பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர், உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று இரவு காலமானார். அவரது திடீர் மறைவு திரையுலகினரையும் ரசிகர்களையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு செல்கிறாரா நடிகை அம்மு? தெருநாய் விவகாரத்தில் பிரபலமானவர்..!

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு செல்கிறாரா நடிகை அம்மு? தெருநாய் விவகாரத்தில் பிரபலமானவர்..!விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான தெருநாய் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியில் நடிகை அம்மு பேசிய சில கருத்துகள் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தின. அவரது பேச்சுக்கு கடுமையான கண்டனங்கள் எழுந்த நிலையில், தான் பேசியது தவறாகபுரிந்துகொள்ளப்பட்டது என்று அவர் ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு விளக்கம் அளித்திருந்தார்.

குஷி படத்தை அடுத்து இன்னொரு விஜய் படம் ரீரிலீஸ்.. அதுவும் சூப்பர் ஹிட் படம் தான்..!

குஷி படத்தை அடுத்து இன்னொரு விஜய் படம் ரீரிலீஸ்.. அதுவும் சூப்பர் ஹிட் படம் தான்..!விஜய் நடிப்பில் கடந்த 2000-ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்ற திரைப்படம் 'குஷி'. வெளியாகி 25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, இந்தப் படம் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இதன் டிரெய்லர் சமீபத்தில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

பாலிவுட் படத்தில் நடிக்கும் ஹாலிவுட் நடிகைக்கு ரூ.530 கோடி சம்பளமா? ஆச்சரிய தகவல்..!

பாலிவுட் படத்தில் நடிக்கும் ஹாலிவுட் நடிகைக்கு ரூ.530 கோடி சம்பளமா? ஆச்சரிய தகவல்..!ஹாலிவுட்டில் மிகவும் பிரபலமான நடிகை சிட்னி ஸ்வீனி, பாலிவுட்டில் அறிமுகமாகவிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதிலும், இந்த அறிமுக படத்துக்காக அவருக்கு ரூ. 530 கோடி சம்பளம் பேசப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

கல்கி படத்திலிருந்து தீபிகா படுகோன் நீக்கம்! பட தயாரிப்பாளர் திடீர் முடிவு! - என்ன காரணம்?

கல்கி படத்திலிருந்து தீபிகா படுகோன் நீக்கம்! பட தயாரிப்பாளர் திடீர் முடிவு! - என்ன காரணம்?இந்திய சினிமாவில் ஆயிரம் கோடிக்கும் மேல் வசூலித்த படமான கல்கி 2898 ஏடி படத்திலிருந்து தீபிகா படுகோன் நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com