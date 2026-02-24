செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By
Last Modified: செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (16:08 IST)

அஜித் படத்தை தவறவிட்ட நடிகை! அதற்காக 10 வருஷம் இப்படியொரு தண்டனையா?

அஜித் படத்தை தவறவிட்ட நடிகை! அதற்காக 10 வருஷம் இப்படியொரு தண்டனையா?
அஜித் படத்தை தவறவிட்ட வருத்தத்தில் பிரபலம் தெரிவித்த ஒரு தகவல் தான் தற்போது வைரலாகி வருகின்றது. தமிழ் சினிமாவில் ஒரு உச்ச நட்சத்திரமாக திகழ்ந்து வருபவர் அஜித். தற்போது அவர் கார் ரேஸில் பிஸியாக இருக்கிறார். அதன் பிறகு ஆதிக் ரவிச்சந்திரனுடன் படத்தில் இணைய இருக்கிறார். அந்த படத்தை எதிர்பார்த்து ரசிகர்கள் அனைவரும் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
 
ஏற்கனவே அஜித் ஆதிக் கூட்டணியில் குட் பேட் அக்லி திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றது. மீண்டும் அதே கூட்டணி என்பதால் அந்த படத்தின் மீது பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. பொதுவாக முன்னணி நட்சத்திரங்கள் படம் என்றாலே ரசிகர்கள் உட்பட பிரபலங்களுக்கும் ஒருவித எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். அது மட்டுமல்லாமல் அந்த படத்தில் தனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காதா? என்று காத்துக் கொண்டிருப்பவர்களும் ஏராளம்.
 
ஏதாவது ஒரு சின்ன ரோல் கிடைத்தால் கூட பரவாயில்லை என நடிக்க வந்தவர்களும் இருக்கிறார்கள். அப்படி வந்தும் அந்த படத்தை தவற விட்டிருக்கிறார் பிரபலம் ஒருவர். அவர் வேறு யாருமில்லை. பிரபல டிவி தொகுப்பாளினியும் நடிகையுமான திவ்யதர்ஷினி. அஜித்துடன் லட்சுமிமேனன் நடித்த திரைப்படம் வேதாளம். அந்த படத்தில் அஜித்துக்கு தங்கையாக நடித்திருப்பார்.
 
லட்சுமிமேனனுக்கு முதலில் அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டவர் திவ்யதர்ஷினியாம். ஆனால் அதில் டிடி நடிக்கவில்லை என்று கூறிவிட்டாராம். அதற்காக மிகவும் வருத்தப்பட்டதாகவும் சொல்லியிருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட 10 வருடங்கள் அந்த படத்தில் நடிக்கவில்லையே என தான் வருத்தப்பட்டதாக திவ்யதர்ஷினி ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார். திவ்யதர்ஷினியை பொருத்தவரைக்கும் அஜித்தை எப்படியாவது பேட்டி எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய நீண்ட நாள் கனவாக இருக்கிறது.
 
அவரிடம் நான் பல கேள்விகளை கேட்க வேண்டும் என்றும் ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார். அதனால் அஜித்துடன் பழகியவர்கள் அவருடன் இருந்தவர்கள் என யாரைப் பார்த்தாலும் அவர்களிடம் முதலில் கேட்பது அஜித்தை பற்றியதாகத்தான் இருக்கும். அப்படிப்பட்டவருக்கு அஜித் பட வாய்ப்பு வந்தும் அதை தவற விட்டிருக்கிறார் என்பதுதான் ஒரு  நீங்கா வருத்தம்.

கும்பல்ல ஒருத்தரா நின்னுக்கிட்டு இருந்தார் சூரி!.. ஆர்.ஜே.பாலாஜி சொன்ன பிளாஷ்பேக்!...

கும்பல்ல ஒருத்தரா நின்னுக்கிட்டு இருந்தார் சூரி!.. ஆர்.ஜே.பாலாஜி சொன்ன பிளாஷ்பேக்!...சினிமா ஆசையில் சென்னை வந்து சாப்பாட்டுக்காக பல வேலைகளை செய்து தமிழ் சினிமாவில் போராடி தனக்கென ஒரு தனி இடத்தை பிடித்திருப்பவர்தான் சூரி

சூரியின் ரூட்டே தனிதான்! ‘மண்டாடி’ படத்திற்கு பிறகு இப்படியொரு ஸ்கிரிப்ட்டா?

சூரியின் ரூட்டே தனிதான்! ‘மண்டாடி’ படத்திற்கு பிறகு இப்படியொரு ஸ்கிரிப்ட்டா?தற்போது சூரி கதையின் நாயகனாக வரிசையாக படங்களில் நடித்து வருகிறார். ஆரம்பத்தில் ஒரு காமெடியனாக விஜய், அஜித், சூர்யா என முன்னணி நடிகர்களின் படங்களில் நடித்து சிறந்த காமெடி நடிகராக தமிழ் சினிமாவில் வலம் வந்து கொண்டிருந்தார்.

விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா திருமணம்.. வாலிபால் விளையாட்டு, நீச்சல் குளத்தில் குளிர்பானங்கள், ஜப்பானிய உணவு வகைகள்..!

விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா திருமணம்.. வாலிபால் விளையாட்டு, நீச்சல் குளத்தில் குளிர்பானங்கள், ஜப்பானிய உணவு வகைகள்..!திரைத்துறையின் நட்சத்திர ஜோடிகளான விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா ஆகியோரின் திருமண கொண்டாட்டங்கள் இன்று உதய்பூரில் கோலாகலமாக தொடங்கின.

தாய் கிழவி பட இயக்குனருடன் மீண்டு ஒரு படம்!. எஸ்.கே கொடுத்த அப்டேட்!...

தாய் கிழவி பட இயக்குனருடன் மீண்டு ஒரு படம்!. எஸ்.கே கொடுத்த அப்டேட்!...ராதிகாவை வைத்து தாய் கிழவி என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கியிருப்பவர் சிவக்குமார் முருகேசன்.

மீண்டும் ஒளிபரப்பாகிறது 'பாக்கியலட்சுமி' சீரியல்... தினமும் ஒரு மணி நேரமா?

மீண்டும் ஒளிபரப்பாகிறது 'பாக்கியலட்சுமி' சீரியல்... தினமும் ஒரு மணி நேரமா?விஜய் தொலைக்காட்சியின் சூப்பர் ஹிட் தொடரான 'பாக்கியலட்சுமி' மீண்டும் ஒளிபரப்பாக உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com