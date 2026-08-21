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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (14:27 IST)

100 கோடி வசூலை தாண்டிய DC!.. ஹீரோவாகவும் ஹிட் கொடுத்த லோகேஷ்!...

dc tamil movie
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (14:28 IST)
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கைதி, மாஸ்டர், விக்ரம் போன்ற திரைப்படங்களை இயக்கி தனக்கென ஒரு ரசிகர் கூட்டத்தை உருவாக்கியவர் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ். விஜயை வைத்து மாஸ்டர், லியோ ஆகிய இரண்டு படங்களையும், ரஜினியை வைத்து கூலி படத்தையும் இவர் இயக்கியுள்ளார்.

இவர் கடைசியாக இயக்கிய லியோ மற்றும் கூலி ஆகிய இரண்டு படங்களும் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றதால் லோகேஷ் கனகராஜின் இமேஜ் கொஞ்சம் சரிந்தது. அந்த நிலையில் தான் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் டிசி என்கிற படத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்க அதை பயன்படுத்திக் கொண்டார்.

கடந்த 7ம் தேதி வெளியான இந்த திரைப்படம் ஆக்சன் விரும்பிகளிடம் வரவேற்பை பெற்றது. அதோடு இந்த படத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் மற்றும் வாமிகா கபி ஆகியோரின் நடிப்பு பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது. எனவே தியேட்டர்களில் கூட்டமும் அதிகரித்தது. இந்நிலையில் படம் வெளியாகி 2 வாரங்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் டிசி திரைப்படம் ரூ.100 கோடி வசூலை தாண்டி விட்டதாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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