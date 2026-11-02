இந்திய அளவில் டிரெண்டிங் - ஓடிடியில் டார்க் ஹெவன் செய்த சாதனை
பாலாஜி என்பவர் இயக்கத்தில் சின்னத்திரை நடிகர் சித்து சித் மற்றும் தன்ஷிகா, ரித்விகா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து செப்டம்பர் மாதம் தியேட்டரில் வெளியான திரைப்படம்
தி டார்க் ஹெவன்.
ஒரு மலை கிராமத்தில் நடக்கும் தொடர் கொலைகள்., அதை கண்டுபிடிக்கும் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி என நல்ல சஸ்பென்ஸ் திரில்லராக ஹெவன் படம் வெளியானது. இந்த திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றது. இந்நிலையில்தான், கடந்த 30ஆம் தேதி இந்த திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வெளியானது.
ஓடிடியிலும் இந்த படத்தை ரசிகர்கள் மிகவும் ஆர்வத்துடன் பார்க்கிறார்கள். இந்நிலையில், அமேசான் பிரைம் டாப் 10 படங்களின் பட்டியலில் இந்திய அளவில் 4வது இடம் பிடித்து ட்ரெண்டிங்கில் இடம் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது. இத்தனைக்கும் டார்க் ஹெவன் திரைப்படம் அமேசான் ஓடிடியில் தமிழில் மட்டுமே வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது.
தி டார்க் ஹெவன்.
ஓடிடியிலும் இந்த படத்தை ரசிகர்கள் மிகவும் ஆர்வத்துடன் பார்க்கிறார்கள். இந்நிலையில், அமேசான் பிரைம் டாப் 10 படங்களின் பட்டியலில் இந்திய அளவில் 4வது இடம் பிடித்து ட்ரெண்டிங்கில் இடம் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது. இத்தனைக்கும் டார்க் ஹெவன் திரைப்படம் அமேசான் ஓடிடியில் தமிழில் மட்டுமே வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது.