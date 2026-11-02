அஜித் இல்லாமல் நடந்த டேர் டெவில் பூஜை - அட அவரும் நடிக்கிறாரா! - போட்டோஸ் உள்ளே
ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் அஜித் நடிக்கவுள்ள திரைப்படம் டேர் டெவில். குட் பேட் அக்லி படத்திற்கு பின் அஜித் நடிக்கவுள்ள படம் இது. இந்த மாதம் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் துவங்கவிருக்கிறது.
இந்த படத்தை அஜித்தின் மனைவி ஷாலினி தயாரிக்கிறார். இதற்காக பிரேவ் ஹார்ட்ஸ் புரடெக்ஷன் என்கிற நிறுவனமும் துவங்கப்பட்டிருக்கிறது. அஜித் கேட்ட 185 கோடி சம்பளத்தை கொடுக்க எந்த தயாரிப்பாளரும் முன் வராததால் இந்த படத்தை அஜித்தே சொந்தமாக தயாரிக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார்.
ஷாலினியோடு இனைந்து அஜித்திடம் பல வருடங்களாக மேனேஜராக பணிபுரியும் சுரேஷ் சந்திராவும் இந்த படத்தை தயாரிக்கவுள்ளார். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். இந்நிலையில், இன்று இந்த படத்தின் பூஜை எளிமையாக நடைபெற்றது.
இந்த படத்தில் ஸ்ரீலீலா நடிக்கவில்லை என சொல்லப்பட்ட நிலையில் டேர் டெவில் படத்தில் அவர் நடிப்பது உறுதியாகியிருக்கிறது. ஏனெனில், இன்று நடந்த பூஜையில் அவரும் கலந்துகொண்டார். கார் ரேஸுக்காக வெளிநாட்டில் இருக்கும் அஜித் இந்த பூஜையில் கலந்துகொள்ளவில்லை.
இந்த படத்தை அஜித்தின் மனைவி ஷாலினி தயாரிக்கிறார். இதற்காக பிரேவ் ஹார்ட்ஸ் புரடெக்ஷன் என்கிற நிறுவனமும் துவங்கப்பட்டிருக்கிறது. அஜித் கேட்ட 185 கோடி சம்பளத்தை கொடுக்க எந்த தயாரிப்பாளரும் முன் வராததால் இந்த படத்தை அஜித்தே சொந்தமாக தயாரிக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார்.
ஷாலினியோடு இனைந்து அஜித்திடம் பல வருடங்களாக மேனேஜராக பணிபுரியும் சுரேஷ் சந்திராவும் இந்த படத்தை தயாரிக்கவுள்ளார். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். இந்நிலையில், இன்று இந்த படத்தின் பூஜை எளிமையாக நடைபெற்றது.
இந்த படத்தில் ஸ்ரீலீலா நடிக்கவில்லை என சொல்லப்பட்ட நிலையில் டேர் டெவில் படத்தில் அவர் நடிப்பது உறுதியாகியிருக்கிறது. ஏனெனில், இன்று நடந்த பூஜையில் அவரும் கலந்துகொண்டார். கார் ரேஸுக்காக வெளிநாட்டில் இருக்கும் அஜித் இந்த பூஜையில் கலந்துகொள்ளவில்லை.