  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. dare devil movie pooja photos are out
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 2 November 2026 (18:52 IST)

அஜித் இல்லாமல் நடந்த டேர் டெவில் பூஜை - அட அவரும் நடிக்கிறாரா! - போட்டோஸ் உள்ளே

dare devil
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (18:56 IST)
google-news
ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் அஜித் நடிக்கவுள்ள திரைப்படம் டேர் டெவில். குட் பேட் அக்லி படத்திற்கு பின் அஜித் நடிக்கவுள்ள படம் இது. இந்த மாதம் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் துவங்கவிருக்கிறது.

dare devil
இந்த படத்தை அஜித்தின் மனைவி ஷாலினி தயாரிக்கிறார். இதற்காக பிரேவ் ஹார்ட்ஸ் புரடெக்‌ஷன் என்கிற நிறுவனமும் துவங்கப்பட்டிருக்கிறது. அஜித் கேட்ட 185 கோடி சம்பளத்தை கொடுக்க எந்த தயாரிப்பாளரும் முன் வராததால் இந்த படத்தை அஜித்தே சொந்தமாக தயாரிக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார்.

dare devil

ஷாலினியோடு இனைந்து அஜித்திடம் பல வருடங்களாக மேனேஜராக பணிபுரியும் சுரேஷ் சந்திராவும் இந்த படத்தை தயாரிக்கவுள்ளார். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். இந்நிலையில், இன்று இந்த படத்தின் பூஜை எளிமையாக நடைபெற்றது.

dare devil

இந்த படத்தில் ஸ்ரீலீலா நடிக்கவில்லை என சொல்லப்பட்ட நிலையில் டேர் டெவில் படத்தில் அவர் நடிப்பது உறுதியாகியிருக்கிறது. ஏனெனில், இன்று நடந்த பூஜையில் அவரும் கலந்துகொண்டார். கார் ரேஸுக்காக வெளிநாட்டில் இருக்கும் அஜித் இந்த பூஜையில் கலந்துகொள்ளவில்லை.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
நடிகர் ஜூனியர் பாலையா காலமானார் - திரையுலகினர் இரங்கல்

முன்பதிவில் கலக்கும் ராமாயணா - அடேங்கப்பா இவ்ளோ கோடியா?...

முன்பதிவில் கலக்கும் ராமாயணா - அடேங்கப்பா இவ்ளோ கோடியா?...பாலிவுட் இயக்குனர் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யஷ் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவாகியுள்ள ராமாயணா படத்தின் முதல் பாகம் வருகிற 5ம் தேதி பல மொழிகளிலும் வெளியாகவுள்ளது.

அஜித் இல்லாமல் நடந்த டேர் டெவில் பூஜை - அட அவரும் நடிக்கிறாரா! - போட்டோஸ் உள்ளே

அஜித் இல்லாமல் நடந்த டேர் டெவில் பூஜை - அட அவரும் நடிக்கிறாரா! - போட்டோஸ் உள்ளேஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் அஜித் நடிக்கவுள்ள திரைப்படம் டேர் டெவில். குட் பேட் அக்லி படத்திற்கு பின் அஜித் நடிக்கவுள்ள படம் இது. இந்த மாதம் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் துவங்கவிருக்கிறது.

நடிகர் ஜூனியர் பாலையா காலமானார் - திரையுலகினர் இரங்கல்

நடிகர் ஜூனியர் பாலையா காலமானார் - திரையுலகினர் இரங்கல்நடிகர் டி.எஸ்.பாலையாவின் மகன் ஜூனியர் பாலையா. கடந்த 40 வருடங்களாக தமிழ் திரைப்படங்களில் நடித்து வந்தவர் இவர்.

இராமயணா இசை விமர்சனம் - இதுக்கு மேல ஐஸ்கிரீம்தான் விக்கணும் - கோபப்பட்ட ஏ.ஆர்.ரகுமான்

இராமயணா இசை விமர்சனம் - இதுக்கு மேல ஐஸ்கிரீம்தான் விக்கணும் - கோபப்பட்ட ஏ.ஆர்.ரகுமான்தமிழ் சினிமாவில் ரோஜா, ஜென்டில்மேன், காதலன் என கலக்க தொடங்கிய போதே ஹிந்தியிலும் கலக்கியவர் ரகுமான்.

கெரியரோட உச்சத்துல!.. சீன் படத்தில் வரும் வசனம்! - யாரை சொல்கிறார் சூர்யா?

கெரியரோட உச்சத்துல!.. சீன் படத்தில் வரும் வசனம்! - யாரை சொல்கிறார் சூர்யா?நடிகர் சூர்யாவும், விஜயும் வாடா போடா நண்பர்கள். ஒன்றாக கல்லூரியில் படித்தவர்கள்.