ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர் 2025 (16:31 IST)

லோகா படத்தில் நடிக்க வாய்ப்புக் கிடைத்தது இப்படிதான்… சாண்டி பகிர்ந்த தகவல்!

ஓனம் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியான ‘லோகா’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் டோம்னிக் எழுதி இயக்கியுள்ள ‘லோகா’ திரைப்படம் ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

இந்த படத்தை துல்கர் சல்மான் தன்னுடைய ‘wayfrayers films’ நிறுவனத்தின் மூலம் தயாரித்துள்ளார். இந்த படம் மோகன்லாலின் ‘ஹ்ருத்யபூர்வம்’ திரைப்படத்தோடு வெளியானது. முதலில் குறைவான திரைகளில் வெளியான இந்த திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்று தற்போது 100க்கும் மேற்பட்ட திரைகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில் படம் 9 நாட்களில் உலகளவில் 130 கோடி ரூபாய் வசூலைக் கடந்துள்ளது.

இந்த படத்தில் சாண்டி ஒரு கொடூரமான வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். அவரது நடிப்புக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன. இந்நிலையில் தனக்கு எப்படி ‘லோகா’ படத்தின் வாய்ப்புக் கிடைத்தது என்பது பற்றி பேசியுள்ளார். அதில் “லோகா படத்தின் இயக்குனர் லியோ படத்தில் என் நடிப்பைப் பார்த்துவிட்டுதான் எனக்கு அந்த வாய்ப்பை வழங்கினார். நான் லோகேஷ் கனகராஜின் படைப்பு” எனக் கூறியுள்ளார்.

விஜய்யின் கனவுகள் அனைத்தும் நிறைவேற வாழ்த்துக்கள்: நடிகை த்ரிஷா

விஜய்யின் கனவுகள் அனைத்தும் நிறைவேற வாழ்த்துக்கள்: நடிகை த்ரிஷாநடிகை த்ரிஷா, ஒரு விருது வழங்கும் விழாவில் நடிகர் விஜய் குறித்து பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது. அதில் அவர் விஜய்யின் கனவுகள் அனைத்தும் நிறைவேற வாழ்த்துக்கள் என தெரிவித்துள்ளார்,.

இரண்டு நாட்களில் 50 கோடி ரூபாய் வசூலைத் தொட்ட மதராஸி!

இரண்டு நாட்களில் 50 கோடி ரூபாய் வசூலைத் தொட்ட மதராஸி!அமரன் படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள ‘மதராஸி’ படம் நேற்று முன்தினம் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸானது. கடந்த காலங்களில் அதிக எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ரிலீஸாகும் சிவகார்த்திகேயன் ‘மதராஸி’ படம் அமைந்துள்ளது.

விழா மேடையில் புஷ்பா 3 படத்தை அறிவித்த சுகுமார்!

விழா மேடையில் புஷ்பா 3 படத்தை அறிவித்த சுகுமார்!நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பில் சுகுமார் இயக்கத்தில் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்த புஷ்பா 2 சமீபத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வசூலை வாரிக் குவித்தது. இப்போது வரை கணிசமான திரையரங்குகளில் இந்த படம் ஓடி வருகிறது. படம் திரையரங்குகள் மூலமாக 2000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்துள்ளது.

ஜெய்பீம் ஞானவேலின் அடுத்த படம் ‘தி தோசா கிங்’… முக்கிய வேடத்தில் மோகன்லால்!

ஜெய்பீம் ஞானவேலின் அடுத்த படம் ‘தி தோசா கிங்’… முக்கிய வேடத்தில் மோகன்லால்!தமிழகம் முழுவதும் பிரபலமான வழக்கான சரவணபவன் ராஜகோபால் – ஜீவஜோதி – பிரின்ஸ் சாந்தகுமார் வழக்கு கடந்த ஆண்டு இறுதியில் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. ஜீவஜோதியின் கணவரைக் கொன்றதற்காக சரவண பவன் உரிமையாளர் ராஜகோபாலுக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்பட்டது.

இந்த வாரத்தில் 150 கோடி ரூபாய்… மின்னல் வேகத்தில் செல்லும் ‘லோகா’ படத்தின் வசூல்!

இந்த வாரத்தில் 150 கோடி ரூபாய்… மின்னல் வேகத்தில் செல்லும் ‘லோகா’ படத்தின் வசூல்!ஓனம் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியான ‘லோகா’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் டோம்னிக் எழுதி இயக்கியுள்ள ‘லோகா’ திரைப்படம் ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com