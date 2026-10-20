  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. Cricketer Sanju Samson Books Entire Theatre for Rajinikanth’s Jailer 2 Movie Show
Written By SIVA SIVA

ஜெயிலர் 2 படம் பார்க்க ஒரு தியேட்டரையே புக் செய்த சஞ்சு சாம்சன்... நண்பர்களுடன் கொண்டாட்டம்...

சஞ்சு சாம்சன்
Written By: SIVA
Updated: Tue, 20 Oct 2026 (17:11 IST)
google-news
இந்தியக் கிரிக்கெட் அணியின் விக்கெட் கீப்பரும் பேட்டருமான சஞ்சு சாம்சன், நடிகர் ரஜினிகாந்தின் மீதுள்ள தனது அசாத்தியமான அன்பை வெளிப்படுத்தும் விதமாக, அவரது நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தை பார்க்கத் தனது மனைவி மற்றும் நண்பர்களுக்காக ஒரு திரையரங்கம் முழுவதையும் முன்பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளார். சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் தீவிர ரசிகரான சஞ்சு சாம்சன், அவரது திரைப்படங்களை எப்போதும் திரையரங்கில் கண்டு ரசிப்பதை வழக்கமாக கொண்டவர்.
 
டெல்லியில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்வு காரணமாக படம் வெளியான முதல் நாளன்றே பார்க்க முடியாமல் போனதாக தெரிவித்த சஞ்சு சாம்சன், அடுத்த நாளே திரையரங்கம் முழுவதையும் முன்பதிவு செய்து அந்த வாய்ப்பை ஈடுசெய்துள்ளார். "ரஜினி சாரின் படங்களை பார்ப்பது எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். டெல்லி பயணத்தால் முதல் நாள் பார்க்க முடியவில்லை, ஆனால் இன்று அதிர்ஷ்டவசமாக திரையரங்கம் முழுவதையும் முன்பதிவு செய்து என் மனைவி, நண்பர்களுடன் பார்க்க வந்துள்ளேன்" என்று உற்சாகத்துடன் கூறியுள்ளார்.
 
மேலும், இந்திய அணியின் ஊழியர்களில் தமிழ் தெரிந்த அனைவரையும் இந்த சிறப்பு திரையிடலுக்கு அழைத்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். தலைமுறை கடந்து திரையுலகில் சாதனை படைத்து வரும் ரஜினிகாந்தின் மீது சஞ்சு சாம்சன் காட்டியுள்ள இந்த அன்பு, ரஜினி ரசிகர்களிடையேயும் விளையாட்டுப் பிரியர்களிடையேயும் பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
500 கோடியை நெருங்கிய ஜெயிலர் 2!.. 5 நாள் வசூல் அப்டேட்!...

சூர்யாவின் மடியில் உயிர் பிரிய வேண்டும்!.. ஜோதிகா கண்ணீர்!...

சூர்யாவின் மடியில் உயிர் பிரிய வேண்டும்!.. ஜோதிகா கண்ணீர்!...சூர்யாவும், ஜோதிகாவும் சினிமாவில் வளர துவங்கிய போது ஒன்றாக பல திரைப்படங்களிலும் இணைந்து நடித்தனர்.

ஜெயிலர் 2 படம் பார்க்க ஒரு தியேட்டரையே புக் செய்த சஞ்சு சாம்சன்... நண்பர்களுடன் கொண்டாட்டம்...

ஜெயிலர் 2 படம் பார்க்க ஒரு தியேட்டரையே புக் செய்த சஞ்சு சாம்சன்... நண்பர்களுடன் கொண்டாட்டம்...இந்தியக் கிரிக்கெட் அணியின் விக்கெட் கீப்பரும் பேட்டருமான சஞ்சு சாம்சன், நடிகர் ரஜினிகாந்தின் மீதுள்ள தனது அசாத்தியமான அன்பை வெளிப்படுத்தும் விதமாக, அவரது நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தை பார்க்கத் தனது மனைவி மற்றும் நண்பர்களுக்காக ஒரு திரையரங்கம் முழுவதையும் முன்பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளார். சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் தீவிர ரசிகரான சஞ்சு சாம்சன், அவரது திரைப்படங்களை எப்போதும் திரையரங்கில் கண்டு ரசிப்பதை வழக்கமாக கொண்டவர்.

பெண் நிர்வாகிகளை சந்திக்கும் தனுஷ்.. அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன் முக்கிய ஆலோசனையா?

பெண் நிர்வாகிகளை சந்திக்கும் தனுஷ்.. அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன் முக்கிய ஆலோசனையா?தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான தனுஷ், தனது ரசிகர் நற்பணி இயக்கத்தின் செயல்பாடுகளை தீவிரப்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு கட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதன் ஒரு பகுதியாக, வரும் அக்டோபர் 25-ஆம் தேதி சென்னையில் தனது நற்பணி இயக்கத்தின் பெண் நிர்வாகிகளை சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

500 கோடியை நெருங்கிய ஜெயிலர் 2!.. 5 நாள் வசூல் அப்டேட்!...

500 கோடியை நெருங்கிய ஜெயிலர் 2!.. 5 நாள் வசூல் அப்டேட்!...ரஜினி, ரம்யா கிருஷ்ணன், சூரஜ் வெஞ்சரமுடு, எஸ்.ஜே.சூர்யா, சிவராஜ்குமார், மோகன்லால், ஹிருத்திக் ரோஷன் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவான ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் கடந்த 15ம் தேதி வெளியாகி பாக்ஸ் ஆபிசில் கல்லா கட்டி வருகிறது.

தேவாவின் மறைவுக்கு இரங்கல் கூட தெரிவிக்காத அஜித்!.. நன்றி இல்லையா?..

தேவாவின் மறைவுக்கு இரங்கல் கூட தெரிவிக்காத அஜித்!.. நன்றி இல்லையா?..இசையமைப்பாளர் தேவா கடந்த 17ம் தேதி மாரடைப்பு காரணமாக சென்னையில் ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் மரணமடைந்தார். அவருக்கு ரஜினி, கமல், சிவகார்த்திகேயன் என பலரும் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர்.