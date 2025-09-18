வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (08:53 IST)

‘குட் பேட் அக்லி’ தயாரிப்பு நிறுவனம் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல்… இளையராஜா பதிலளிக்க உத்தரவு!

‘குட் பேட் அக்லி’ தயாரிப்பு நிறுவனம் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல்… இளையராஜா பதிலளிக்க உத்தரவு!
சமீபகாலமாக பழைய பாடல்களை படங்களில் பயன்படுத்துவது அதிகரித்து வருகிறது. அப்படிப் பயன்படுத்தப்படுபவை பெரும்பாலானவை இளையராஜா பாடல்கள்தான். ஆனால் அந்த பாடல்களின் உரிமை இளையராஜாவிடம் உள்ளதா அல்லது இசை நிறுவனங்களிடம் உள்ளதா என்பது சம்மந்தமான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் உள்ளதால் பல குளறுபடிகள் உருவாகின்றன.

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் வெளியான அஜித்தின் ‘குட் பேட் அக்லி’ படத்தில் சகலகலா வல்லவன் படத்தில் வரும் ‘இளமை இதோ இதோ’ என்ற பாடலை அஜித்தின் சண்டை காட்சி ஒன்றில் பயன்படுத்தி இருந்தனர். அதுபோல அர்ஜூன் தாஸ் எண்ட்ரிக்கு ‘ஒத்த ரூபா தாரேன்’ என்ற பழைய பாடலை பயன்படுத்தி இருந்தனர். இந்த பாடல்களுக்கு இசையமைத்தவர் இளையராஜா. ஆனால் தன்னிடம் அதற்கான அனுமதி வாங்கவில்லை என அவர் நீதிமன்றத்தில் தயாரிப்பாளர் மேல் வழக்குத் தொடுத்திருந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் படத்தில் இருக்கும் இளையராஜா பாடல்களைப் பயன்படுத்த இடைக்காலத் தடைவிதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது. இதையடுத்து தற்போது நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்த ‘குட் பேட் அக்லி’ திரைப்படம் அதிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் தயாரிப்பு நிறுவனமான மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் இளையராஜா பாடல்களைப் பயன்படுத்த விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்கக் கோரி மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளது. இந்த மனுவை ஏற்ற நீதிமன்றம் இது சம்மந்தமாக செப்டம்பர் 24 ஆம் தேதிக்குள் பதிலளிக்க வேண்டுமென இளையராஜா தரப்புக்கு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

ரஜினிகாந்தின் அடுத்தப் படத்தை இயக்குகிறாரா பிரதீப் ரங்கநாதன்?

ரஜினிகாந்தின் அடுத்தப் படத்தை இயக்குகிறாரா பிரதீப் ரங்கநாதன்?தமிழ் சினிமாவில் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக மிகப்பெரும் நடிகர்களாக வலம் வருபவர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன். இருவரும் தங்கள் கெரியர் தொடக்கத்தில் ஒன்றாக இணைந்து இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது, அவள் அப்படிதான் என பல படங்களில் நடித்திருந்தாலும் பின்னர் பிரிந்து தனித்தனி வழியில் பயணிக்க ஆரம்பித்தனர். அதன் பின்னர் 45 ஆண்டுகளாக இருவரும் இணைந்து நடிக்கவில்லை.

கங்குவா நடிகை இல்லத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு: 2 குற்றவாளிகள் என்கவுண்டரில் பலி!

கங்குவா நடிகை இல்லத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு: 2 குற்றவாளிகள் என்கவுண்டரில் பலி!கங்குவா நடிகை திஷா பதானியின் இல்லத்தில் நடந்த துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்தில் தொடர்புடைய இரண்டு முக்கிய குற்றவாளிகள், சிறப்பு அதிரடிப் படையினரால் என்கவுண்டர் செய்யப்பட்டனர். இந்த சம்பவத்தில் பலத்த காயமடைந்த அவர்கள் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர்.

மீண்டும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நடிகர் ரோபோ சங்கர்!

மீண்டும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நடிகர் ரோபோ சங்கர்!பிரபல காமெடி நடிகரான ரோபோ சங்கர், உடல்நலக் குறைவு காரணமாக மீண்டும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

யாஷ் படம் மீண்டும் தாமதம்: யாஷ் - இயக்குனர் கீத்து மோகன்தாஸ் இடையே கருத்துவேறுபாடா?

யாஷ் படம் மீண்டும் தாமதம்: யாஷ் - இயக்குனர் கீத்து மோகன்தாஸ் இடையே கருத்துவேறுபாடா?பிரபல நடிகர் யாஷ் நடிப்பில், இயக்குனர் கீத்து மோகன்தாஸ் இயக்கி வரும் 'டாக்சிக்' படத்தின் வெளியீடு, பல்வேறு காரணங்களால் மீண்டும் தாமதமாகியுள்ளது. கடந்த பல ஆண்டுகளாகப் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வரும் நிலையில், இப்படம் மார்ச் 2025-க்கு பதிலாக, அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரலில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அஜித்தின் ’குட் பேட் அக்லி’ படத்தால் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு ரூ.70 கோடி நஷ்டமா?

அஜித்தின் ’குட் பேட் அக்லி’ படத்தால் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு ரூ.70 கோடி நஷ்டமா?பிரபல இயக்குனரான ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கிய 'குட் பேட் அக்லி' திரைப்படம், இளையராஜாவின் பாடல்கள் முறையான அனுமதி இல்லாமல் பயன்படுத்தப்பட்டதால், நெட்பிளிக்ஸ் தளத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு கிட்டத்தட்ட ரூ.70 கோடி நஷ்டத்தை அடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com