வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Siva
Last Modified: வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025 (07:57 IST)

6 நாட்களில் ரூ.500 கோடி வசூல்.. ஜெயிலர் சாதனையை முறியடிக்குமா ‘கூலி’?

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில், அனிருத் இசையில், சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவான 'கூலி' திரைப்படம் கடந்த ஆகஸ்ட் 14-ஆம் தேதி வெளியாகி, திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமான வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இந்தப் படம் வெளியான ஆறு நாட்களில் ரூ.500 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக வெளியான தகவல் திரையுலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
படம் வெளியான ஆரம்ப நாட்களில் சிலர் வேண்டுமென்றே எதிர்மறையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தபோதிலும், பலரின் நேர்மறையான மற்றும் கலவையான விமர்சனங்கள் படத்துக்கு கிடைத்தன. இருப்பினும், இந்த விமர்சனங்களை எல்லாம் தாண்டி, வணிக ரீதியாக 'கூலி' திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுள்ளது. கடந்த ஆறு நாட்களில் மட்டும் இப்படம் உலகளவில் ரூ.500 கோடி வசூலித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ரூ.150 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளது.
 
ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் ஏற்கனவே வெளியான 'ஜெயிலர்' திரைப்படம் தான் இதுவரை அதிக வசூல் பெற்ற தமிழ் திரைப்படமாக இருந்து வருகிறது. அந்த படம் சுமார் ரூ.650 கோடி வசூலித்த நிலையில், 'கூலி' திரைப்படம் இந்த படத்தின் சாதனையை முறியடித்து, புதிய சாதனை படைக்கும் என்று திரையுலக வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.
 
Edited by Siva

ரன்பீர் கபூருடன் இணைந்து இந்தி படத்தில் நடிக்கும் ஃபஹத் பாசில்!

ரன்பீர் கபூருடன் இணைந்து இந்தி படத்தில் நடிக்கும் ஃபஹத் பாசில்!மலையாள சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக இருக்கும் பஹத் பாசிலுக்கு மலையாள மொழி தாண்டியும் ரசிகர்கள் ஏராளம். அவரின் படங்கள் தமிழகத்திலும் சிறப்பான வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில் சமீபத்தில் அவர் நடித்திருந்த விக்ரம் மற்றும் புஷ்பா அகிய திரைப்படங்கள் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் படங்களாக அமைந்தன

இன்னும் விற்பனை ஆகாத ‘மதராஸி’ படத்தின் தமிழ்நாடு திரையரங்க உரிமை… காரணம் என்ன?

இன்னும் விற்பனை ஆகாத ‘மதராஸி’ படத்தின் தமிழ்நாடு திரையரங்க உரிமை… காரணம் என்ன?அமரன் படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் ‘மதராஸி’ படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். சிவகார்த்திகேயனுடன் ருக்மிணி வசந்த், வித்யுத் ஜமால் மற்றும் பிஜு மேனன் ஆகியோர் நடிக்கும் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் முடிந்து ரிலீஸ் வேலைகள் நடந்து வருகின்றன. படம் செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது. இதற்காகப் படத்தை ப்ரமோட் செய்யும் பணிகளில் முருகதாஸ் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

கொட்டுக்காளி வினோத்ராஜ் இயக்கத்தில் நடிக்கும் மணிகண்டன்?

கொட்டுக்காளி வினோத்ராஜ் இயக்கத்தில் நடிக்கும் மணிகண்டன்?தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென ஒரு திரைமொழியை உருவாக்கி வருகிறார் பி எஸ் வினோத்ராஜ். அவர் இயக்கிய ‘கூழாங்கல்’ திரைப்படம் பல்வேறு சரவதேச திரைப்பட விழாக்களில் கலந்துகொண்டு வெற்றிபெற்றது. அதையடுத்து அவர் சூரி மற்றும் அன்னாபென் நடிப்பில் இயக்கிய ‘கொட்டுக்காளி’ திரைப்படம் பெரியளவில் எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியது.

ஹரிஷ் கல்யாணின் ‘டீசல்’ திரைப்படமும் தீபாவளிக்கு வருகிறதா?

ஹரிஷ் கல்யாணின் ‘டீசல்’ திரைப்படமும் தீபாவளிக்கு வருகிறதா?ஹேண்ட்ஸம் இளம் நடிகராக கோலிவுட் சினிமாவின் பெண்கள் ரசிகர்களை அடியோடு கவர்ந்திழுத்தவர் நடிகர் ஹரிஷ் கல்யாண். இவர் அமலா பால் நடிப்பில் வெளியாகி பெரும் சர்ச்சைக்குள்ளான சிந்து சமவெளி திரைப்படத்தில் நடித்து அறிமுகமானார்.

வாடிவாசல் படத்தைக் கைவிட விரும்பாத தாணு… சூர்யாவுடன் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தையா?

வாடிவாசல் படத்தைக் கைவிட விரும்பாத தாணு… சூர்யாவுடன் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தையா?தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் நீண்ட நாட்களாக ஆவலோடு காத்திருக்கும் படங்களில் ஒன்று சூர்யா மற்றும் வெற்றிமாறன் இணையும் ‘வாடிவாசல்’ திரைப்படம். ஆனால் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அறிவிக்கப்பட்டும் வெற்றிமாறன் மற்றும் சூர்யா ஆகியோரின் அடுத்தடுத்த பட வேலைகளால் இந்த படம் தாமதமாகிக் கொண்டே வந்தது.

