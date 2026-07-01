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Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 1 July 2026 (10:34 IST)

பாக்ஸ் ஆபீஸில் கல்லா கட்டும் கான் சிட்டி : 5 நாள் வசூல் விவரம் இதோ!

அர்ஜுன் தாஸ்
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (10:34 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (10:36 IST)
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அர்ஜுன் தாஸ் நடிப்பில் கடந்த ஜூன் 26-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி, ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வரும் டார்க் காமெடி க்ரைம் திரைப்படம் தான்  கான் சிட்டி .
துருவங்கள் 16 திரைப்படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த இயக்குநர் கார்த்திக் நரேனின் உதவி இயக்குநரான ஹரிஷ் துரைராஜ், இப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக தமிழ் சினிமாவில் தடம் பதித்துள்ளார். முதல் படத்திலேயே ஒரு பெரிய மோசடி  மற்றும் 'பவுண்ட் ஃபேமிலி' பின்னணியைக் கையில் எடுத்து நேர்த்தியான மேக்கிங் மூலம் பலரது பாராட்டுகளையும் பெற்று வருகிறார்.
 
இப்படத்தில் அர்ஜுன் தாஸுக்கு ஜோடியாக மலையாள திரையுலகின் முன்னணி நடிகை அன்னா பென் நடித்துள்ளார். இவர்களுடன் முக்கிய வேடங்களில் 
யோகி பாபு மற்றும் VTV கணேஷ், வடிவுக்கரசி உள்ளிட்ட பல்ர் நடித்துள்ளனர்.
 
படம் பார்த்த ரசிகர்கள் மற்றும் சினிமா விமர்சகர்கள் மத்தியில் இந்த படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்து வருகின்றன. படத்தின் முதல் பாதி கதாபாத்திரங்களை நிலைநிறுத்துவதற்கும், விறுவிறுப்பான திரைக்கதைக்கும் செம 'பாஸ்' மார்க் வாங்கிவிடுகிறது. ஆனால், இரண்டாம் பாதியில் வரும் சில நீளமான காட்சிகள் மற்றும் லாஜிக் குறைபாடுகள் சற்று இழுவையாக இருப்பதாக ரசிகர்கள் ஃபீல் செய்கிறார்கள். இருப்பினும், படத்தில் தேவையில்லாத சென்டிமென்ட் மற்றும் ஓவர் ரொமான்ஸ் காட்சிகளைத் தவிர்த்து, ஒரு ஜாலியான ஃபேமிலி என்டர்டெய்னராகக் கொடுத்திருப்பது படத்திற்கு ப்ளஸ் பாயிண்டாக அமைந்துள்ளது.
 
வாரநாட்களிலும் மல்டிபிளக்ஸ் திரையரங்குகளில் நல்ல தியேட்டர் ஆக்குபென்சியுடன் படம் நன்றாக ஆக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. ரிலீஸான முதல் நாளில் ரூ. 75 லட்சம் வசூலித்த இப்படம், சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நல்ல மவுத் டாக் காரணமாக கணிசமான உயர்வைச் சந்தித்தது.
 
அதன்படி, கடந்த 5 நாட்களில் மட்டும் 'கான் சிட்டி' திரைப்படம் உலக அளவில் ரூ. 4.68 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இந்த வார இறுதியில் வெளியான படங்களில் இதுவே முதலிடத்தில்  உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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பாலகிருஷ்ணன்

பாக்ஸ் ஆபீஸில் கல்லா கட்டும் கான் சிட்டி : 5 நாள் வசூல் விவரம் இதோ!

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