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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (13:36 IST)

30 வருட விஜய் ரசிகர்!. முதல்வர் வேனை நிறுத்தி பேசியதன் பின்னணி..

rangaraj
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (13:38 IST)
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தமிழக முதல்வர் விஜய் இன்று கோவை சென்று ரூ.408 கோடி மதிப்பிலான 89 முடிவுற்ற பணிகளை தொடங்கி வைத்தார். மேலும் ரூ.32.32 கோடி மதிப்பிலான 144 புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். அதோடு 34.72 கோடி செலவில் 900 பேருக்கு நல்ல திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினார். அவருடன் அமைச்சர்கள் ஆனந்த், செங்கோட்டையன், ராஜ்மோகன் ஆகியோர் உடன் சென்றனர்

கோவையில் விஜய் ரோட் ஷோ நடத்தினார். அப்போது விஜயை பார்ப்பதற்காக  ரசிகர் ஒருவர் அவரின் அருகில் செல்ல முயன்றார். ஆனால், அவ்ரை பாதுகாவலர்களை தடுத்த போது அவரை பார்த்த விஜய் அவரை உள்ளே வர அனுமதித்தார். மேலும்,  அவரிடம் சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு விஜய் அங்கிருந்து சென்று விட்டார்.

இது தொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோவும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இந்நிலையில்தான் விஜய் அழைத்து பேசிய நபரின் பெயர் ரங்கராஜ் என்பதும் அவர் கடந்த 30 வருடங்களாக விஜயின் தீவிர ரசிகர் என்பதும் தெரியவந்துள்ள. 

மேலும், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரங்கராஜ் ‘மேட்டுப்பாளயத்தில் விஜய் ரசிகர் மன்றத்தை தொடங்கியதே நான்தான். விஜய் படங்களில் நடித்தபோது அவருக்கு பாடிகார்டாகவும் இருந்துள்ளேன். ஆனால், இப்போது அவர் அரசியலுக்கு வந்தநிலையில் புதிய நிர்வாகிகள் என்னை ஓரங்கட்டுகிறார்கள். இதை முதல்வரிடம் சொன்னேன்.. நான் பாத்துக்குறேன் என கூறினார்’ என ரங்கராஜன் கூறினார்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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