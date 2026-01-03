சனி, 3 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 3 ஜனவரி 2026 (12:35 IST)

சிபி சக்கரவர்த்திக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்.. ரஜினி, கமல் படத்தை இயக்குவதாக அறிவிப்பு..!

சிபி சக்கரவர்த்திக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்.. ரஜினி, கமல் படத்தை இயக்குவதாக அறிவிப்பு..!
தமிழ் திரையுலகின் இருபெரும் துருவங்களான சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் ஆகிய இருவரும் நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு ஒரே படத்தில் இணையவுள்ளனர். இந்தப் பிரம்மாண்டமான திரைப்படத்தை கமல்ஹாசனின் 'ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல்' நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. 
 
முன்னதாக இந்த படத்தை சுந்தர் சி இயக்குவார் என்று பேசப்பட்ட நிலையில், தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக இளம் இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி இந்த படத்தை இயக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.
 
சிவகார்த்திகேயன் நடித்த 'டான்' திரைப்படத்தின் மூலம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பதிவு செய்த சிபி சக்கரவர்த்திக்கு, இது ஒரு ஜாக்பாட் வாய்ப்பாக கருதப்படுகிறது. ரஜினி மற்றும் கமல் ஆகிய இரு ஆளுமைகளையும் ஒரே திரையில் கையாள்வது ஒரு சவாலான பணி என்றாலும், சிபியின் திரைக்கதை மற்றும் இயக்கம் மீது படக்குழு மிகுந்த நம்பிக்கை வைத்துள்ளது. இது குறித்த முறையான அறிவிப்பு ராஜ்கமல் நிறுவனத்தின் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் இன்று வெளியிடப்பட்டு வைரலாகி வருகிறது.
 
சுமார் 40 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ரஜினியும் கமலும் இணைந்து நடிக்கும் இந்த படத்தை காண ஒட்டுமொத்தத் திரை உலகமும் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்திருக்கிறது. 
 
Edited by Mahendran

’துரந்தர்’ திரைப்படத்திற்கு வரி விலக்கு அளித்த முதல்வர்.. என்ன காரணம்?

’துரந்தர்’ திரைப்படத்திற்கு வரி விலக்கு அளித்த முதல்வர்.. என்ன காரணம்?நடிகர் ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியான 'துரந்தர்' திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் புதிய சரித்திரம் படைத்து வருகிறது. இந்தியாவில் மட்டும் 1000 கோடி ரூபாய் வசூலை நெருங்கியுள்ள இத்திரைப்படம், உலக அளவில் இதுவரை 1100 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது.

80ஸ் நடிகர்களின் காதல் கதைகள்.. ரஜினி முதல் ராமராஜன் வரை இத்தனை லவ் ஸ்டோரியா?

80ஸ் நடிகர்களின் காதல் கதைகள்.. ரஜினி முதல் ராமராஜன் வரை இத்தனை லவ் ஸ்டோரியா?காதல் இல்லாத வாழ்க்கை ஒரு வாழ்க்கையா என்பது போல் இன்றைய சூழ் நிலை மாறி விட்டது.

தன்னடக்கத்துடன் இருங்கள்; காடு உங்களுக்கான சரியான இடத்தை காட்டும்.. ரிமா கல்லிங்கள் புத்தாண்டு தத்துவம்..!

தன்னடக்கத்துடன் இருங்கள்; காடு உங்களுக்கான சரியான இடத்தை காட்டும்.. ரிமா கல்லிங்கள் புத்தாண்டு தத்துவம்..!மலையாள திரையுலகின் முன்னணி நடிகையான ரிமா கல்லிங்கள், 2026 புத்தாண்டை முன்னிட்டு ஒரு ஆழமான வாழ்க்கை தத்துவத்தை தனது ரசிகர்களுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.

விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' டிரைலர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு.. சாதனை படைக்குமா?

விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' டிரைலர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு.. சாதனை படைக்குமா?தளபதி விஜய் நடிப்பில் உருவான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீட்டு தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

ஜனவரி 1 முதல் புதிய பதிவில் 'துரந்தர்' ரிலீஸ்.. அரசியல் அழுத்தம் காரணமா?

ஜனவரி 1 முதல் புதிய பதிவில் 'துரந்தர்' ரிலீஸ்.. அரசியல் அழுத்தம் காரணமா?ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியாகி மாபெரும் வசூல் சாதனை படைத்து வரும் 'துரந்தர்' திரைப்படத்தில், பலோச் சமூகம் குறித்த சர்ச்சைக்குரிய வசனங்கள் நீக்கப்பட்டு, புதிய பதிப்பு திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com