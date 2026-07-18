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சியான் விக்ரம் வளர்க்கும் செல்லக்கிளி சூப்பரா பேசுதே!.. வைரல் வீடியோ...
தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் சியான் விக்ரம். ஏற்கனவே சில படங்களை நடித்திருந்தலும் அந்த படங்கள் அவருக்கு கை கொடுக்காத நிலையில் பாலாவின் இயக்கத்தில் இவர் நடித்து வெளியான சேது திரைப்படம் இவருக்கு ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்தது.
அதன்பின் தில், தூள், சாமி என ஹிட் படங்களை கொடுத்து தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய நடிகராக விக்ரம் மாறினார். கோலிவுட்டில் கமலுக்கு பின் சிறந்த நடிகராக பார்க்கப்படுபவர் இவர். காசி, அந்நியன், ஐ போன்ற திரைப்படங்களில் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி பாராட்டை பெற்றிருக்கிறார். பிதாமகன் படத்திற்காக தேசிய விருதையும் பெற்றார்.
தற்போது இவரின் மகன் துருவ் விக்ரம் முக்கிய நடிகராக மாறியிருக்கிறார். இந்நிலையில், சியான் விக்ரம் தன் வீட்டில் வளர்க்கும் கிளி தொடர்பான வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார். அந்த வீடியோவில் பூனை எப்படி கத்தும்? கோழி எப்படி கத்தும்? நீ எப்படி சிரிப்ப? என சியான் விக்ரம் ஒவ்வொன்றாய் கேட்க, அந்த கிளி அப்படியே செய்து காட்டுகிறது. இந்த வீடியோ திரையுலக பிரபலங்கள் பலரும் லைக்ஸ்களைப் பெற்று வருகிறது.
அதன்பின் தில், தூள், சாமி என ஹிட் படங்களை கொடுத்து தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய நடிகராக விக்ரம் மாறினார். கோலிவுட்டில் கமலுக்கு பின் சிறந்த நடிகராக பார்க்கப்படுபவர் இவர். காசி, அந்நியன், ஐ போன்ற திரைப்படங்களில் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி பாராட்டை பெற்றிருக்கிறார். பிதாமகன் படத்திற்காக தேசிய விருதையும் பெற்றார்.
தற்போது இவரின் மகன் துருவ் விக்ரம் முக்கிய நடிகராக மாறியிருக்கிறார். இந்நிலையில், சியான் விக்ரம் தன் வீட்டில் வளர்க்கும் கிளி தொடர்பான வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார். அந்த வீடியோவில் பூனை எப்படி கத்தும்? கோழி எப்படி கத்தும்? நீ எப்படி சிரிப்ப? என சியான் விக்ரம் ஒவ்வொன்றாய் கேட்க, அந்த கிளி அப்படியே செய்து காட்டுகிறது. இந்த வீடியோ திரையுலக பிரபலங்கள் பலரும் லைக்ஸ்களைப் பெற்று வருகிறது.