புதன், 24 செப்டம்பர் 2025
Last Modified: புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (12:14 IST)

பனீர்க்கு பதிலாக ஸ்விகியில் வந்த சிக்கன்.. அடுத்த நொடியே வாந்தி! - சாக்‌ஷி அகர்வால் பரபரப்பு புகார்!

பிரபல உணவு டெலிவரி செயலியான ஸ்விகியில் பனீர் உணவை ஆர்டர் செய்த தனக்கு சிக்கனை கொடுத்ததாக சாக்‌ஷி அகர்வால் பகீர் புகார் அளித்துள்ளார்.

 

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் “கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று ஸ்விகி மூலமாக பனீர், சோயா பீன் கலந்த உணவு ஒன்றை ஆர்டர் செய்தேன். ஆனால் எனக்கு வந்ததோ சிக்கன். என் வாழ்நாளில் நான் அசைவத்தை சாப்பிட்டதே இல்லை. கொஞ்சம் அதை சாப்பிட்டதும் அந்த உணவின் மோசமான மணம், பனீரும் வித்தியாசமாக தோன்றியதால் சுதாரித்துக் கொண்டு சோதித்தேன். அது சிக்கன் என தெரிந்ததும் வாந்தி எடுத்துவிட்டேன்.

 

இது சைவம் - அசைவம் பற்றியோ, இந்துக்கள் - இந்து அல்லாதவர்களுக்கு இடையேயான பிரச்சினை அல்ல. இது ஒரு வாடிக்கையாளருக்கும், ஒரு மோசமான வாடிக்கையாளர் சேவைக்குமான பிரச்சினை. உணவு என்பவது அவரவர் தனிப்பட்ட விருப்பம் உரிமை சார்ந்தது. அது நம் உணர்வுகள், நம்பிக்கை, கலாச்சாரம் சார்ந்தது என்பதால் இப்படியான தவறுகள் நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்” என பேசியுள்ளார். இந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

 

