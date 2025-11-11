செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025 (12:58 IST)

அந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆனதும் ‘ஆட்டோகிராஃப்’ வேண்டாம்னு சொல்லிட்டார்.. விக்ரம் குறித்து சேரன்!

அந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆனதும் ‘ஆட்டோகிராஃப்’ வேண்டாம்னு சொல்லிட்டார்.. விக்ரம் குறித்து சேரன்!
இயக்குனர் சேரன் இயக்கி நடித்த ஆட்டோகிராப் திரைப்படம் கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி விமர்சன ரீதியாகவும் வசூல் ரீதியாகவும் ஒரு கலக்கு கலக்கியது. இதையடுத்து சேரன் நடிகராகவே 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் வெற்றிகரமாக வலம் வந்தார். இந்த கதையில் சேரன் நடிப்பதற்கு முன்னால் தமிழ் சினிமாவின் அப்போதைய இளம் கதாநாயகர்கள் அனைவருக்கும் சொன்னதாகவும் ஆனால் அவர்கள் நடிக்காததால் தான் நடித்ததாகவும் கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில் 21 ஆண்டுகள் கழித்து தற்போது ஆட்டோகிராஃப் படம் புதுப்பொலிவுடன் ரி ரிலீஸாகவுள்ளது. வரும் நவம்பர் மாதம் 14 ஆம் தேதி இந்த படம் ரி ரிலீஸாகவுள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதையடுத்துப் படத்தைப் ப்ரமோஷன் செய்யும் வேலைகளில் சேரன் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

அப்படி அவர் அளித்த ஒரு நேர்காணலில் விக்ரம் ஏன் ஆட்டோகிராஃப் படத்தை நிராகரித்தார் என்பது குறித்துப் பேசியுள்ளார். அதில் “சேது படம் வெளியானதில் இருந்தே நானும் விக்ரமும் ஒரு நல்ல படம் பண்ணவேண்டும் என பேசிக் கொண்டிருந்தோம். இந்த படத்தில் நடிக்க அவர் சம்மதம் சொன்னார். அப்போது ஜெமினி பட வாய்ப்பு வந்தது. அதில் நடித்துவிட்டு வருகிறேன் என சொல்லி சென்றார். அந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆனதும் ஆட்டோகிராஃப் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார்” எனக் கூறியுள்ளார்.
 

இது என் கடமை!.. காசு வேண்டாம்!. அபிநய்க்காக நடிகரிடம் பணம் வாங்க மறுத்த KPY பாலா!...

இது என் கடமை!.. காசு வேண்டாம்!. அபிநய்க்காக நடிகரிடம் பணம் வாங்க மறுத்த KPY பாலா!...துள்ளுவதோ இளமை திரைப்படம் மூலம் கோலிவுட்டில் நடிக்க துவங்கியவர் அபிநய். அதன்பின் தொடர்ந்து பல படங்களிலும் நடித்தார். ஜங்ஷன் உள்ளிட்ட சில படங்களில் கதாநாயகனாகவும் நடித்திருக்கிறார்.

காந்தா படத்துக்கு எழுந்த சிக்கல்… தியாகராஜ பாகவதரின் பேரன் வழக்கு..!

காந்தா படத்துக்கு எழுந்த சிக்கல்… தியாகராஜ பாகவதரின் பேரன் வழக்கு..!துல்கர் சல்மான் , பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ் சமுத்திரக்கனி மற்றும் ராணா ஆகியோர் நடிப்பில் செல்வமணி செல்வராஜ் எழுதி இயக்கியுள்ள படம் ‘காந்தா’. ஜானு சந்தர் இசையமைத்துள்ளார். இந்த வாரம் வெள்ளிக் கிழமை இந்த படம் ரிலீஸாகவுள்ளது.

தனுஷின் அடுத்த படத்தில் முக்கிய வேடத்தில் பிரபுதேவா…!

தனுஷின் அடுத்த படத்தில் முக்கிய வேடத்தில் பிரபுதேவா…!தமிழ் மொழியில் தனது நடிப்பு திறமையால் இரண்டு தேசிய விருதுகளை வென்ற தனுஷ் பாலிவுட்டிலும் கால்பதித்தார். 2013 ஆம் ஆண்டு ராஞ்சனா படத்தின் மூலம் இந்தியில் அறிமுகம் ஆனார். இந்த படத்தை ஆனந்த் எல் ராய் இயக்கி இருந்தார். அதன் பின்னர் சில ஆண்டு இடைவெளிக்குப் பிறகு இந்த கூட்டணி அத்ராங்கி ரே படத்தில் இணைந்தது.

தர்மேந்திரா உயிருடன் தான் உள்ளார். தயவு செய்து வதந்தி பரப்ப வேண்டாம்: ஹேமாமாலினி

தர்மேந்திரா உயிருடன் தான் உள்ளார். தயவு செய்து வதந்தி பரப்ப வேண்டாம்: ஹேமாமாலினிபாலிவுட் மூத்த நடிகர் தர்மேந்திராவின் உடல்நிலை குறித்து இன்று காலை சமூக வலைத்தளங்களில் பரவிய மரண வதந்திகளுக்கு அவரது மனைவி ஹேமமாலினி மற்றும் மகள் ஈஷா தியோல் ஆகியோர் கடுமையான கண்டனத்துடன் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

பாலிவுட் மூத்த நடிகர் தர்மேந்திரா நலமாக உள்ளார்

பாலிவுட் மூத்த நடிகர் தர்மேந்திரா நலமாக உள்ளார்பாலிவுட் மூத்த நடிகர் தர்மேந்திரா நலமாக உள்ளார்

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com