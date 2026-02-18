நீங்க கதையே சொல்ல வேணாம்!. நான் நடிக்கிறேன்.. லோகேஷ் கனகராஜூ
லோகேஷ் கனகராஜ் முதலில் இயக்கிய திரைப்படம் மாநகரம். 2017ம் வருடம் வெளியான இந்த படத்தில் சந்தீப் கிஷன், ஸ்ரீ, ரெஜினா, சார்லி உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருந்தனர்.
சென்னையில் ஒரு இரவில் நடக்கும் சம்பவங்களை அடிப்படையாக வைத்து இந்த படத்தின் திரைக்கதையை எழுதி இருந்தார் லோகேஷ். இந்த படத்தை இயக்குனர்கள் பலரும் பாராட்டினார்கள்..
அதன்பின் கைதி, மாஸ்டர், விக்ரம், லியோ, கூலி ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கி தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய இயக்குனராக லோகேஷ் மாறியிருக்கிறார். இந்நிலையில், மாநகரம் படத்தில் முக்கிய வேடத்தில் நடித்த நடிகர் சார்லி சமீபத்தில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசியபோது ‘மாநகரம் பட கதையை சொல்ல லோகேஷ் கனகராஜ் என் வீட்டுக்கு வந்தார்..
லேப்டாப் திறந்து காட்டினார்.. எக்மோர் ஸ்டேஷன்.. டிரெயின் வருது.. பயணிகள் கூட்டம் அதிகமா இருக்கு.. எல்லாம் அவுட் ஆப் போகஸ்.. ஆனா ஒரே ஒருத்தன் மட்டு போக்கஸ்ல இருந்தான்’னு சொன்னார்.. நான் உடனே ‘சார் உங்க படம் நான் பண்றேன்.. நீங்க கதை சொல்ல வேணாம்’னு சொன்னேன்..
ஏன்னு கேட்டாரு.. ‘இது போதும் சார்.. இந்த காட்சி படத்துல எப்படி வரும்னு என்னால கணிக்க முடியும்’ என்று சொன்னேன்.. மறுபடியும் ‘எப்படி சொல்றீங்க?’ன்னு கேட்டார். ‘இல்ல சார் ஈசியா சொல்ல முடியும்’ என்று சொன்னேன். படம் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது’ என சொல்லியிருக்கிறார்..