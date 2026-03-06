வெள்ளி, 6 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 6 மார்ச் 2026 (18:19 IST)

ஜனநாயகனுக்கு சிக்னல் கொடுத்த தணிக்கை வாரியம்!.. விரைவில் ரிலீஸ்?...

jananayagan
எச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ முக்கிய வேடத்தில் நடித்து உருவான திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தை கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ம் தேதி வெளியிட திட்டமிட்டனர்.. ஆனால் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் வெளியிடவில்லை
. எனவே படத்தின் தயாரிப்பாளர் நீதிமன்றத்துக்கு போனார்.. ஆனால் ஒரு மாதமாகியும் தீர்வு கிடைக்கவில்லை. எனவே கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 5ம் தேதி வழக்கை வாபஸ் பெற்றதோடு படத்தின் மறு தணிக்கைக்கும் விண்ணப்பித்தார் விஜய்.

ஒரு மாதம் ஆகிவிட்ட நிலையில் ‘நாங்கள் வருகிற 9ம் தேதி படம் பார்க்க திட்டமிட்டிருக்கிறோம். ஏற்பாடு செய்யுங்கள்’ என தணிக்கை வாரியத்திலிருந்து தயாரிப்பாளருக்கு தகவல் போயிருக்கிறது. அவர்கள் படம் பார்த்துவிட்டால் இரண்டு, மூன்று நாட்களில் சான்றிதழ் கொடுத்து விடுவார்கள்..

ஆனாலும் தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் முடிந்த பிறகுதான் படம் வெளியாகும் என தெரிகிறது. இது உண்மையிலேயே விஜய் ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்திதான்.. ஆனால், விஜயின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு தொடர்ந்துள்ள நிலையில், நேற்று திரிஷாவை அழைத்துகொண்டு விஜய் திருமணத்துக்கு போனதால் அவர் மீது கடும் விமர்சனங்கள் கிளம்பியிருக்கிறது. விஜய் ரசிகர்கள் பலருமே அதிருப்தியடைந்துள்ளனர். எனவே இந்த செய்தியை கொண்டாடும் மனநிலையில் விஜய் ரசிகர்கள் இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்...

யாரு என்ன வேணா சொல்லுங்க!.. ஐ டோண்ட் கேர்!.. திரிஷா வெளியிட்ட புகைப்படங்கள்!..

யாரு என்ன வேணா சொல்லுங்க!.. ஐ டோண்ட் கேர்!.. திரிஷா வெளியிட்ட புகைப்படங்கள்!..தமிழ் சினிமாவில் பல திரைப்படங்களில் நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் திரிஷா..

ரஜினி படத்திலிருந்து விலகியதற்கு அந்த படம் காரணமா?.. சுந்தர்.சி விளக்கம்!..

ரஜினி படத்திலிருந்து விலகியதற்கு அந்த படம் காரணமா?.. சுந்தர்.சி விளக்கம்!..ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் ரஜினியின் 173வது திரைப்படத்தை சுந்தர்.சி இயக்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

விஜய் பொறுப்பா நடந்துக்கணும்!.. கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டவரே திட்டிட்டாரே!...

விஜய் பொறுப்பா நடந்துக்கணும்!.. கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டவரே திட்டிட்டாரே!...நடிகர் மற்றும் தவெக தலைவர் விஜய் திரிஷாவுடன் நேற்று தயாரிப்பாளர் ஏஜிஎஸ் குடும்ப திருமண விழாவில் கலந்து கொண்டதுதான் நேற்று இரவு முதலே பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது.

ரஜினி படம் ஸ்டார்ட்!.. போட்டோ போட்டு செம ஹைப் ஏத்துறாங்களே!...

ரஜினி படம் ஸ்டார்ட்!.. போட்டோ போட்டு செம ஹைப் ஏத்துறாங்களே!...ஜெயிலர் 2க்கு பின் சிபிச் சக்கரவர்த்தி இயக்கத்தில் ரஜினி ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவுள்ளார்.

சேயோன் படத்துக்கு SK சம்பளமா இவ்ளோ கோடியா?!.. கமல் அள்ளிக்கொடுத்துட்டாரே!..

சேயோன் படத்துக்கு SK சம்பளமா இவ்ளோ கோடியா?!.. கமல் அள்ளிக்கொடுத்துட்டாரே!..முன்பெல்லாம் கோலிவுட்டில் ஒரு நடிகரின் முந்தைய படம் ஓடவில்லை என்றாலும் எனக்கு இவ்வளவு ஓடி சம்பளம் கொடுத்தால்தான் நடிப்பேன் என நடிகர்கள் கறாராக சம்பளம் வாங்கி வந்தார்கள்..

