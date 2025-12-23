’ஜனநாயகன்’ படத்துடன் மோதுவது உறுதி.. ‘பராசக்தி’ ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படத்தின் புதிய வெளியீட்டு தேதியை படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் பொங்கல் ரேசில் நடிகர் விஜய்யின் படத்துடன் சிவகார்த்திகேயன் மோதுவது உறுதியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் சுதா கொங்காரா இயக்கத்தில், மொழிப்போர் காலத்து பின்னணியில் உருவாகியுள்ள இத்திரைப்படம், முதலில் ஜனவரி 14-ஆம் தேதி வெளியாவதாக இருந்தது. ஆனால், தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள புதிய புரோமோவில், படம் ஜனவரி 10-ஆம் தேதி திரைக்கு வரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் விஜய்யின் இறுதி திரைப்படமான 'ஜனநாயகன்' ஜனவரி 9-ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில், அதற்கு அடுத்த நாளே 'பராசக்தி' களம் காண்பது சினிமா வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஸ்ரீ லீலா, அதர்வா மற்றும் ரவி மோகன் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள இத்திரைப்படம், விஜய்யின் படத்துடன் நேருக்கு நேர் மோதுவதால் திரையரங்குகள் ஒதுக்கீடு மற்றும் வசூலில் கடும் போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Mahendran