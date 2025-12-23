செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025 (11:03 IST)

’ஜனநாயகன்’ படத்துடன் மோதுவது உறுதி.. ‘பராசக்தி’ ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படத்தின் புதிய வெளியீட்டு தேதியை படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் பொங்கல் ரேசில் நடிகர் விஜய்யின் படத்துடன் சிவகார்த்திகேயன் மோதுவது உறுதியாகியுள்ளது.
 
இயக்குநர் சுதா கொங்காரா இயக்கத்தில், மொழிப்போர் காலத்து பின்னணியில் உருவாகியுள்ள இத்திரைப்படம், முதலில் ஜனவரி 14-ஆம் தேதி வெளியாவதாக இருந்தது. ஆனால், தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள புதிய புரோமோவில், படம் ஜனவரி 10-ஆம் தேதி திரைக்கு வரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
நடிகர் விஜய்யின் இறுதி திரைப்படமான 'ஜனநாயகன்' ஜனவரி 9-ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில், அதற்கு அடுத்த நாளே 'பராசக்தி' களம் காண்பது சினிமா வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
ஸ்ரீ லீலா, அதர்வா மற்றும் ரவி மோகன் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள இத்திரைப்படம், விஜய்யின் படத்துடன் நேருக்கு நேர் மோதுவதால் திரையரங்குகள் ஒதுக்கீடு மற்றும் வசூலில் கடும் போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
'பராசக்தி' படம் எப்போ ரிலீஸ்? சுதா கொங்கரா கொடுத்த அப்டேட்..

‘பராசக்தி’ படம் எப்போ ரிலீஸ்? சுதா கொங்கரா கொடுத்த அப்டேட்..பொங்கல் ரிலீஸ் ஆக விஜய் நடிக்கும் ஜனநாயகன் திரைப்படம் ஜனவரி 9 அன்று ரிலீஸ் ஆக இருக்கின்றது.

உன்னுடைய பல ரசிகர்களில் நானும் ஒருவன்.. சசிகுமாரை பாராட்டிய இயக்குனர் பாலா..!

உன்னுடைய பல ரசிகர்களில் நானும் ஒருவன்.. சசிகுமாரை பாராட்டிய இயக்குனர் பாலா..!சசிகுமார் நடிப்பில் வெளியான 'டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி' திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுள்ள நிலையில், சென்னை சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் இப்படத்திற்காக சசிகுமார் 'சிறந்த நடிகர்' விருதினை வென்றுள்ளார்.

மாபெரும் வரவேற்பை பெற்று வரும் 'அய்யனார் துணை'.. விஜய் டிவி குஷி..!

மாபெரும் வரவேற்பை பெற்று வரும் ‘அய்யனார் துணை’.. விஜய் டிவி குஷி..!விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் 'அய்யனார் துணை' சீரியல், நகரம் மற்றும் கிராமம் என இருதரப்பு ரசிகர்களிடமும் அமோக வரவேற்பை பெற்று டிஆர்பி பட்டியலில் சாதனை படைத்து வருகிறது.

மக்களின் அநாகரீகம்.. கூட்ட நெரிசலில் சிக்கிய சமந்தா விவகாரம் குறித்து சின்மயி..!

மக்களின் அநாகரீகம்.. கூட்ட நெரிசலில் சிக்கிய சமந்தா விவகாரம் குறித்து சின்மயி..!ஹைதராபாத்தில் ஒரு கடை திறப்பு விழாவில் பங்கேற்ற நடிகை சமந்தா, கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி தவித்த சம்பவத்திற்கு அவரது தோழி சின்மயி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

மலேசியாவில் நடக்கும் 'ஜனநாயகன்' பட இசை வெளியீட்டு விழா! தொகுத்து வழங்கப் போகும் நடிகர்

மலேசியாவில் நடக்கும் ‘ஜனநாயகன்’ பட இசை வெளியீட்டு விழா! தொகுத்து வழங்கப் போகும் நடிகர்ஒட்டுமொத்த தமிழ் ரசிகர்கள் அனைவரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பது ஜனநாயகன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா. அந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவில் உள்ள கோலாலம்பூரில் நடைபெற இருக்கிறது.

