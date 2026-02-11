புதன், 11 பிப்ரவரி 2026
Written By Siva
Last Modified: புதன், 11 பிப்ரவரி 2026 (17:10 IST)

செக் பவுன்ஸ் ஆனதால் சிறை சென்ற காமெடி நடிகர்.. நிதியுதவியை குவிக்கும் சக நடிகர்கள்..!

பிரபல பாலிவுட் நகைச்சுவை நடிகர் ராஜ்பால் யாதவ், 9 கோடி ரூபாய் காசோலை மோசடி வழக்கில் டெல்லி உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, பிப்ரவரி 5-ஆம் தேதி தீஹார் சிறையில் சரணடைந்தார். 
 
2010-ல் தனது முதல் படத்திற்காக வாங்கிய 5 கோடி ரூபாய் கடன், வட்டியுடன் சேர்ந்து 9 கோடியாக உயர்ந்த நிலையில், அவர் வழங்கிய காசோலைகள் வங்கியில் பணம் இல்லாமல் திரும்பியதால் இந்த சிக்கல் ஏற்பட்டது. நீதிமன்றம் அவருக்கு 6 மாத சிறைத்தண்டனை விதித்துள்ளது.
 
தற்போது இக்கட்டான நிலையில் இருக்கும் அவருக்கு உதவ பாலிவுட் திரையுலகமே திரண்டுள்ளது. சல்மான் கான், அஜய் தேவ்கன், சோனு சூட், வருண் தவான் மற்றும் இயக்குனர் டேவிட் தவான் ஆகியோர் அவருக்கு நிதி உதவி வழங்க முன்வந்துள்ளனர். 
 
பஞ்சாபி பாடகர் குரு ரந்தவா தனது அடுத்த வீடியோவில் நடிக்க இப்போதே முன் பணம் தருவதாக அறிவித்துள்ளார். மேலும், ஜேம் ட்யூன்ஸ் உரிமையாளர் ராவ் இந்தர்ஜித் சிங் 1.1 கோடி ரூபாய் வழங்க முன்வந்துள்ளார். திரையுலகம் தனக்கு அளிக்கும் இந்த ஆதரவை ராஜ்பால் யாதவ் நெகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்.
 
Webdunia
