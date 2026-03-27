பாலிவுட் திரையில் தாவூத் இப்ராஹிம்: 'துரந்தர் 2' படத்தின் யதார்த்த சித்தரிப்பு
பாலிவுட் சினிமாவுக்கும் நிழலுலக தாதா தாவூத் இப்ராஹிமுக்கும் இடையிலான தொடர்பு நீண்டகால வரலாறு கொண்டது. 2026-ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் வெளியான ஆதித்யா தார் இயக்கிய 'துரந்தர் 2' திரைப்படம், தாவூத்தை இதுவரை இல்லாத ஒரு கோணத்தில் காட்டியுள்ளது. இதில் நடிகர் டேனிஷ் இக்பால், தாவூத் கதாபாத்திரத்தில் மிகச்சிறப்பாக நடித்துள்ளார்.
வழக்கமான கேங்ஸ்டர் படங்களில் காட்டப்படும் மிடுக்கான தோற்றத்திற்கு பதிலாக, இதில் 70 வயதான, பற்கள் விழுந்த, பலவீனமான ஒரு முதியவராக தாவூத் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளார்.
நிஜ வாழ்க்கையில் 1955-ல் பிறந்த அவருக்கு தற்போது 70 வயதாகிறது என்பதை இயக்குநர் கவனத்தில் கொண்டுள்ளார். படுக்கையில் வீழ்ந்து, ரத்த அழுத்த கருவிகளுடன் போராடும் ஒரு 'நிழல்' மனிதனாக அவரை காட்டியுள்ளது சமூக ஊடகங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
90-களில் அவர் அதிகாரத்தின் உச்சியில் இருந்ததையும், பின்னர் அவர் வீழ்ச்சியடைந்ததையும் இப்படம் ஒப்பிட்டுக் காட்டுகிறது. குறிப்பாக, பாகிஸ்தானில் அவர் விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்டதாக எழுந்த வதந்திகளையும் இப்படம் தொட்டு செல்கிறது. தாவூத் மீதான பாலிவுட்டின் மோகத்தை யதார்த்தமான ஒரு பார்வையில் இந்தப் படம் முடித்து வைக்கிறது.
