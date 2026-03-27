வெள்ளி, 27 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: வெள்ளி, 27 மார்ச் 2026 (13:53 IST)

பாலிவுட் திரையில் தாவூத் இப்ராஹிம்: 'துரந்தர் 2' படத்தின் யதார்த்த சித்தரிப்பு

பாலிவுட் திரையில் தாவூத் இப்ராஹிம்: 'துரந்தர் 2' படத்தின் யதார்த்த சித்தரிப்பு
பாலிவுட் சினிமாவுக்கும் நிழலுலக தாதா தாவூத் இப்ராஹிமுக்கும் இடையிலான தொடர்பு நீண்டகால வரலாறு கொண்டது. 2026-ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் வெளியான ஆதித்யா தார் இயக்கிய 'துரந்தர் 2' திரைப்படம், தாவூத்தை இதுவரை இல்லாத ஒரு கோணத்தில் காட்டியுள்ளது. இதில் நடிகர் டேனிஷ் இக்பால், தாவூத் கதாபாத்திரத்தில் மிகச்சிறப்பாக நடித்துள்ளார்.
 
வழக்கமான கேங்ஸ்டர் படங்களில் காட்டப்படும் மிடுக்கான தோற்றத்திற்கு பதிலாக, இதில் 70 வயதான, பற்கள் விழுந்த, பலவீனமான ஒரு முதியவராக தாவூத் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 
நிஜ வாழ்க்கையில் 1955-ல் பிறந்த அவருக்கு தற்போது 70 வயதாகிறது என்பதை இயக்குநர் கவனத்தில் கொண்டுள்ளார். படுக்கையில் வீழ்ந்து, ரத்த அழுத்த கருவிகளுடன் போராடும் ஒரு 'நிழல்' மனிதனாக அவரை காட்டியுள்ளது சமூக ஊடகங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
90-களில் அவர் அதிகாரத்தின் உச்சியில் இருந்ததையும், பின்னர் அவர் வீழ்ச்சியடைந்ததையும் இப்படம் ஒப்பிட்டுக் காட்டுகிறது. குறிப்பாக, பாகிஸ்தானில் அவர் விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்டதாக எழுந்த வதந்திகளையும் இப்படம் தொட்டு செல்கிறது. தாவூத் மீதான பாலிவுட்டின் மோகத்தை யதார்த்தமான ஒரு பார்வையில் இந்தப் படம் முடித்து வைக்கிறது.
 
 
Edited by Siva

புரோட்டோ சூரி இப்போ வேற ரேஞ்ச்!.. சம்பளத்தை கேட்டு தெறிச்சி ஓடும் தயாரிப்பாளர்கள்!..

புரோட்டோ சூரி இப்போ வேற ரேஞ்ச்!.. சம்பளத்தை கேட்டு தெறிச்சி ஓடும் தயாரிப்பாளர்கள்!..தமிழ் சினிமாவில் பல திரைப்படங்களில் காமெடி வேடங்களில் நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் சூரி.

கர எனக்கு முக்கியமான படம்!.. இயக்குனர் விக்னேஷ் ராஜா பேட்டி!...

கர எனக்கு முக்கியமான படம்!.. இயக்குனர் விக்னேஷ் ராஜா பேட்டி!...போர்த்தொழில் திரைப்படம் மூலம் கவனம் ஈர்த்தவர் இயக்குனர் விக்னேஷ் ராஜா. அந்த படத்திற்கு பின் தனுஷை வைத்து கர என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கத் தொடங்கினார்.

இது என்னடா பித்தலாட்டம்!.. கல்யாணமே ஆகலன்னு பொய் சொல்லி கெனிஷாவோடு சேர்ந்து நிலம் வாங்கிய ரவி மோகன்!...

இது என்னடா பித்தலாட்டம்!.. கல்யாணமே ஆகலன்னு பொய் சொல்லி கெனிஷாவோடு சேர்ந்து நிலம் வாங்கிய ரவி மோகன்!...தமிழ் சினிமாவில் பல வருடங்களாக திரைப்படங்களில் நடித்து வருபவர் ஜெயம் ரவி.

விஜயகாந்த் அழைத்தும் செல்லவில்லை! - தன்னைத்தானே மிகப்பெரிய ஆளாக நினைத்த விஜய்- பி.டி. செல்வகுமார் பேட்டி

விஜயகாந்த் அழைத்தும் செல்லவில்லை! - தன்னைத்தானே மிகப்பெரிய ஆளாக நினைத்த விஜய்- பி.டி. செல்வகுமார் பேட்டிதமிழ் சினிமாவில் கேப்டன் விஜயகாந்த் மற்றும் தளபதி விஜய் ஆகிய இருவருக்கும் இடையிலான உறவு எப்போதும் பேசப்படும் ஒன்று. விஜய்யின்

திரைப்படமாகிறது ’ஆபரேஷன் சிந்தூர்’ நிகழ்வு.. 'தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்' இயக்குனரின் அறிவிப்பு..!

திரைப்படமாகிறது ’ஆபரேஷன் சிந்தூர்’ நிகழ்வு.. 'தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்' இயக்குனரின் அறிவிப்பு..!இயக்குநர் விவேக் அக்னிஹோத்ரி தனது அடுத்த அதிரடி திரைப்படமான 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' குறித்த அறிவிப்பை இன்று வெளியிட்டுள்ளார். டி-சீரிஸ் நிறுவனத்தின் பூஷன் குமாருடன் இணைந்து இந்த படத்தை அவர் தயாரிக்கிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com