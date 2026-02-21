சனி, 21 பிப்ரவரி 2026
Written By bala
Last Modified: சனி, 21 பிப்ரவரி 2026 (14:15 IST)

மண்ட மேல இருந்த கொண்டைய மறந்துட்டாரே? வெளியான புரோமோவால் கமலை கலாய்க்கும் மாறன்

தற்போது ரஜினி கமல் இணையும் படத்தின் புரோமோ வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் படத்தை நெல்சன் இயக்க இருக்கிறார். அனிருத் இசையமைக்கிறார். கிட்டத்தட்ட 47 வருடங்கள் கழித்து ரஜினியும் கமலும் இணையும் படமாக இது இருக்க போகிறது. இருவரும் இணைந்து 10 படங்களுக்கு மேல் நடித்திருக்கிறார்கள். சேர்ந்து நடித்த படங்கள் அனைத்துமே மெகா ஹிட்டாகியிருக்கின்றன.
 
இருவருக்கும் தனித்தனி மார்கெட் வந்த பிறகு தனித்தனியாக நடிக்கலாம் என்ற முடிவை எடுத்தனர். அதன் பிறகு இருவரும் சேர்ந்து நடிக்கவே இல்லை.ஆனால் பல இயக்குனர்கள் இவர்களை வைத்து ஒரு கதையை பண்ணிவிடலாம் என்று நினைத்தார்கள். அது இப்போது நெல்சனால் சாத்தியமாக போகிறது. ஏற்கனவே ஜெயிலர் மற்றும் ஜெயிலர் 2 படங்கள் மூலம் ரஜினியை இயக்கியிருக்கிறார் நெல்சன்.
 
கமலுடன் சேர்வது இதுதான் முதல் முறை. மேலும் நெல்சன் என்றாலே மக்கள் மத்தியில் ஒரு தனி மவுசு இருக்கத்தான் செய்கிறது , மக்களின் பல்சை பிடித்துப் பார்த்து படம் பண்ணுவதில் நெல்சன் ஒரு தனித்துவமான இயக்குனர்தான். இந்த நிலையில் படத்தின் புரோமோ வெளியாகி பாசிட்டிவான வரவேற்பே வந்து கொண்டிருக்கிறது.
மண்ட மேல இருந்த கொண்டைய மறந்துட்டாரே? வெளியான புரோமோவால் கமலை கலாய்க்கும் மாறன்
 
ஆனால் நம் மக்கள் சும்மா இருப்பார்களா? புரோமோவை நன்கு ஆராய்ந்து உற்று நோக்கி ஏதாவது கன்டெண்ட் கிடைக்காதா என ஜூம் பண்ணி ஜூம் பண்ணி பார்ப்பார்கள். அந்த வகையில் புரோமோவில் ரஜினிக்கு எப்போதும் போல சூப்பர் ஸ்டார் என டைட்டிலில் போடப்பட்டிருக்கிறது. கமலுக்கு உலக நாயகன் என போடப்பட்டிருக்கிறது. இது புளூசட்டை மாறன் குறிப்பிட்டு இனிமே என்னை யாரும் உலக நாயகன் என்று அழைக்கவேண்டாம். என்னுடைய படங்களிலும் பயன்படுத்த மாட்டேன் என்று சொல்லியிருந்தார். ஆனால் இந்த புரோமோவில் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதை சுட்டிக் காட்டியிருக்கிறார் புளூசட்டை மாறன்.

ரஜினி கமல் இணையும் புதுபடம்!. வெளியானது புரமோ வீடியோ!..

ரஜினி கமல் இணையும் புதுபடம்!. வெளியானது புரமோ வீடியோ!..80களில் ரஜினியும், கமலும் இணைந்து 10க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் ஒன்றாக இணைந்து நடித்தனர்.

ஜெயிலர் 2-வில் அசத்தலான வேடத்தில் ஷாருக்கான்!. செம அப்டேட்

ஜெயிலர் 2-வில் அசத்தலான வேடத்தில் ஷாருக்கான்!. செம அப்டேட்கூலி படத்திற்கு பின் ரஜினி நடித்து வரும் திரைப்படம் ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தை நெல்சன் இயக்கி வருகிறார்.. சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

4 மாசம் தள்ளிப்போகிறதா ஜனநாயகன் ரிலீஸ்?!... விஜய் ஃபேன்ஸ் பாவம்..

4 மாசம் தள்ளிப்போகிறதா ஜனநாயகன் ரிலீஸ்?!... விஜய் ஃபேன்ஸ் பாவம்..விஜய் ஹீரோவாக நடித்து மமிதா பைஜூ முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன்.

பார்ட்டியில் ஒன்றாக கலந்து கொண்ட அனுபமா - துருவ்விக்ரம்! கலக்கலான புகைப்படம்...

பார்ட்டியில் ஒன்றாக கலந்து கொண்ட அனுபமா - துருவ்விக்ரம்! கலக்கலான புகைப்படம்...பைசன் திரைப்படத்தில் நடித்த பிறகு தொடர்ந்து துருவ் விக்ரம் சர்ச்சையில் சிக்கி வருகிறார்.

