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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 7 November 2026 (11:51 IST)

கையில் கோடாரி!.. சாய் அபயங்கரையெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ண மாட்டிங்களா? - புளூசட்டமாறன் கேள்வி..

sai abhyankar
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (11:54 IST)
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சமீபகாலமாகவே ரசிகர்களிடம் பிரபலமாகி வருபவர் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர். ஒரே நேரத்தில் 8க்கும் மேற்பட்ட பெரிய நடிகர்களின் படங்களில் புக்காகி ஆச்சர்யம் கொடுத்தவர் இவர். பிரதீப் ரங்கநாதனின் ட்யூட், சூர்யாவின் கருப்பு போன்ற படங்கள் இவரின் இசையில் வெளிவந்து வெற்றி பெற்றது.

அதேபோல், தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ஓம் படத்திற்கும் சாய் அபயங்கர்தான் இசை. இது போக பல பெரிய நடிகர்களின் படங்களுக்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்து வருகிறார். இந்நிலையில்தான், நேற்று நடந்த ஓம் பட இசை வெளியீட்டு விழாவில் சாய் அபயங்கர் கலந்துகொண்டபோது வாயில் சிகரெட் மற்றும் கையில் பெரிய கோடாரியை வைத்து ரசிகர்கள் முன்பு போஸ் கொடுத்து சீன் போட்டார்.

இது தொடர்பான புகைப்படங்களை பகிர்ந்துள்ள பிரபல சினிமா விமர்சகர் புளூசட்டமாறன் ‘பிறந்தநாளில் கேக்கை கத்தியால் வெட்டி வீடியோ போடுவோரை கைது செய்யும் காவல்துறை இந்த சாய் அபயங்கர் போன்ற பிரபலமான கோடீஸ்வரரை கைது செய்யுமா?.. இளைஞர்கள் முன்பு இப்படி செய்வது வன்முறை கலாச்சாரம் இல்லையா?.. பணக்காரர்களுக்கு மட்டும் விதிவிலக்கா?’ என கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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