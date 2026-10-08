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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 8 October 2026 (11:48 IST)

ஜெயிலர் 2 ரிலீஸ் நேரம்... இப்ப தும்முனாத்தான் சரியா இருக்கும் ! ரஜினியை சீண்டிய புளூசட்டை மாறன்

blue sattai maran
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (11:51 IST)
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தமிழகத்தில் பெண்களின் போக்குவரத்துச் செலவைக் குறைக்கும் நோக்கில் அரசு பேருந்துகளில் மகளிர் இலவசமாக பயணம் செய்யும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தமிழக முதல்வர் விஜய் கடந்த வாரம் தொடங்கி வைத்த இந்தத் திட்டத்திற்கு  வெற்றிப்பயணம்  என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இதன்படி தமிழகம் முழுவதும் குறிப்பிட்ட அரசு மற்றும் நகர்ப்புற பேருந்துகளில் பெண்கள் கட்டணமின்றி பயணம் செய்யலாம்.
 
திட்டம் தொடங்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அரசு பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. வேலைக்குச் செல்லும் பெண்கள், மாணவிகள் என பல தரப்பினரும் இந்தத் திட்டத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அதேநேரம், வெற்றிப்பயணம் திட்டத்தால் ஆட்டோ மற்றும் தனியார் பேருந்துகளில் பயணிக்கும் பெண்களின் எண்ணிக்கை குறைந்திருப்பதாக சமூக வலைதளங்களில் கருத்துகள் பகிரப்பட்டு வருகின்றன. இதனால் தங்களது வருமானம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக சில ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் பேசும் வீடியோக்களும் இணையத்தில் பரவி வருகின்றன.
 
இந்த விவகாரத்தை வைத்து திரைப்பட விமர்சகர் புளூசட்டை மாறன் , நடிகர் ரஜினிகாந்தை நையாண்டியாக குறிப்பிட்டு எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். ரஜினிகாந்த் ஆட்டோ ஓட்டுநராக நடித்த சூப்பர் ஹிட் திரைப்படமான  பாட்ஷா  படத்தின் புகைப்படத்தையும் அவர் தனது பதிவில் பயன்படுத்தியுள்ளார்.
அந்தப் பதிவில்,  தலைவரே.. மகளிர் இலவச பயணம் வந்ததால ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் வருமானம் குறைஞ்சிடுச்சாம். இவர்களுக்காக விஜய்யை கேள்வி கேட்டு குரல் குடுங்க. ஜெயிலர் 2 ரிலீஸ் டைம் இது. இப்ப தும்முனாத்தான் சரியா இருக்கும்  என்று புளூசட்டை மாறன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
 பாட்ஷா படத்தில் ரஜினிகாந்த் மாணிக்கம் என்ற ஆட்டோ ஓட்டுநர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருப்பதை மையமாக வைத்தே புளூசட்டை மாறன் இந்த நையாண்டிப் பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.
 
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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