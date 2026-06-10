தொடர்புடைய செய்திகள்
- பாக்ஸ் ஆபீஸில் ஆக்சன் கிங் அட்ராசிட்டி: 8 நாட்களில் பிளாஸ்ட் படம் செய்த மொத்த வசூல் இத்தனை கோடியா?
- பாக்ஸ் ஆபீஸில் அர்ஜுனின் அதிரடி: பிளாஸ்ட் 3-வது நாள் வசூல் நிலவரம்
- அதிரடி சரவெடியாக வந்ததா அர்ஜுனின் பிளாஸ்ட்? இதோ முழு அலசல்!
- சனாதானம் கண்டிப்பாக தேவை!.. நடிகர் அர்ஜூன் பேட்டி!...
- என் உண்மையான பேரு அர்ஜூன் இல்ல!.. ஆக்ஷன் கிங் சொன்ன பிளாஷ்பேக்!..
75 கோடி வசூலை அள்ளிய பிளாஸ்ட்!... தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இத்தனை கோடியா?..
சுபாஷ் கே ராஜ் என்பவர் இயக்கத்தில் அர்ஜுன், ப்ரீத்தி முகுந்தன், அபிராமி உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து கடந்த மே 28ம் தேதி வெளியான திரைப்படம் பிளாஸ்ட். தபோதைய சூழ்நிலையில் அர்ஜுனுக்கு பெரிய சினிமா வியாபாரம் இல்லாத நிலையில் இந்த திரைப்படம் அவருக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமாக அமைந்து விட்டது.
இந்த படத்தில் அபிராமியின், ப்ரீத்தி முகுந்தனும் அதிரடியாக சண்டை போடும் காட்சிகள் இந்த படத்திற்கு பெரிய பலமாக அமைந்திருக்கிறது. இந்நிலையில் பிளாஸ்ட் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் 75 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்திருக்கிறது. குறிப்பாக வெளிநாடுகளில் படத்தின் வசூல் நாளுக்கு நாள் வசூல் அதிகரித்துக் கொண்டே சென்றிருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பிளாஸ்ட் திரைப்படம் 40 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறதாம். சமீபகாலமாகவே குறைவான பட்ஜெட்டில் உருவாக்கும் திரைப்படங்கள் நல்ல வசூலை பெற்று வருவது தயாரிப்பாளர்களுக்கு நம்பிக்கையை கொடுத்துள்ளது.