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பட்ஜெட்டை விட 4 மடங்கு லாபம்!.. பிளாஸ்ட் மொத்த வசூல் அப்டேட்!..
அறிமுக இயக்குனர் சுபாஷ் கே.ராஜ் இயக்கத்தில் அர்ஜுன், அபிராமி, ப்ரீத்தி முகுந்தன் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்து உருவான திரைப்படம் பிளாஸ்ட். இந்த படத்தில் ஜான் கொக்கேன் வில்லனாக நடித்திருந்தார். இந்த திரைப்படம் கடந்த மே 28ம் தேதி வெளியானது.
இந்த படத்தில் அர்ஜுன் மட்டுமல்லாமல் அவரின் மனைவியாக வரும் அபிராமி மற்றும் மகள் ப்ரீத்தி முகுந்தன் ஆகியோர் அசத்தலாக சண்டை போட்டிருந்தனர். குறிப்பாக ப்ரீத்தி முகுந்தன் ஆக்சன் காட்சிகளில் அசத்தியிருந்தார். இது ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றது. படத்திற்கு பாசிட்டிவான விமர்சனங்கள் வந்ததால் படம் பாக்ஸ் ஆபிஸிலும் நல்ல வசூலை பெற்றது..
இந்த படத்தை ஏ.ஜி.எஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது. இந்நிலையில் இந்த படம் இதுவரை உலகம் முழுவதும் ரூ.76 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக தற்போது ஏஜிஎஸ் நிறுவனமே அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது. இந்த படத்தின் பட்ஜெட் 15 என சொல்லப்படும் நிலையில் பட்ஜெட்டை போல நான்கு மடங்கு லாபத்தை இந்த படம் வசூல் செய்து கொடுத்திருக்கிறது.
இந்த படத்தில் அர்ஜுன் மட்டுமல்லாமல் அவரின் மனைவியாக வரும் அபிராமி மற்றும் மகள் ப்ரீத்தி முகுந்தன் ஆகியோர் அசத்தலாக சண்டை போட்டிருந்தனர். குறிப்பாக ப்ரீத்தி முகுந்தன் ஆக்சன் காட்சிகளில் அசத்தியிருந்தார். இது ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றது. படத்திற்கு பாசிட்டிவான விமர்சனங்கள் வந்ததால் படம் பாக்ஸ் ஆபிஸிலும் நல்ல வசூலை பெற்றது..
இந்த படத்தை ஏ.ஜி.எஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது. இந்நிலையில் இந்த படம் இதுவரை உலகம் முழுவதும் ரூ.76 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக தற்போது ஏஜிஎஸ் நிறுவனமே அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது. இந்த படத்தின் பட்ஜெட் 15 என சொல்லப்படும் நிலையில் பட்ஜெட்டை போல நான்கு மடங்கு லாபத்தை இந்த படம் வசூல் செய்து கொடுத்திருக்கிறது.