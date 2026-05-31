Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Sunday, 31 May 2026 (09:02 IST)

பாக்ஸ் ஆபீஸில் அர்ஜுனின் அதிரடி: பிளாஸ்ட் 3-வது நாள் வசூல் நிலவரம்

திரையுலகில் ஆக்ஷன் கிங் என்று ரசிகர்களால் அன்போடு அழைக்கப்படும் அர்ஜுன், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு கதையின் நாயகனாக நடித்து மே 28-ம் தேதி வெளியான திரைப்படம் பிளாஸ்ட் . அறிமுக இயக்குனர் சுபாஷ் கே. ராஜ் இயக்கத்தில் உருவான இப்படம், தற்போது திரையரங்குகளில் ரசிகர்களின் பலத்த வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

அபிராமி, பிரீத்தி முகுந்தன் எனப் பெரிய நட்சத்திரப் பட்டாளமே நடித்துள்ள இப்படத்திற்கு மிகப்பெரிய பலமாக அமைந்தது அதன் அதிரடி ஆக்ஷன் காட்சிகள்தான். சுமார் 19 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அர்ஜுன் ஒரு மாஸான ஆக்ஷன் கதையில் ஹீரோவாகக் களமிறங்கி வெற்றி வாகை சூடியுள்ளார். ரசிகர்களின் நாடித் துடிப்பை உணர்ந்து, எந்தெந்த இடங்களில் கைதட்டல்கள் விழும் என்பதைத் துல்லியமாகக் கணித்து இயக்குனர் திரைக்கதையை அமைத்துள்ளது படத்தின் வெற்றிக்கு முக்கியக் காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
படம் வெளியான முதல் நாளில் வசூல் ரீதியாக ஒரு மெதுவான தொடக்கத்தையே பெற்றது. ஆனால், சமூக வலைதளங்களிலும் ரசிகர்கள் மத்தியிலும் வெளியான நேர்மறையான விமர்சனங்கள் படத்தின் தலையெழுத்தையே மாற்றின. வாய்மொழி விளம்பரம் காரணமாக இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நாட்களில் திரையரங்குகளுக்கு வரும் கூட்டத்தின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்தது. 
 
தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவல்களின்படி, மூன்றாவது நாளில் 'பிளாஸ்ட்' படத்தின் வசூல் முந்தைய நாட்களை விட இருமடங்காக அதிகரித்துள்ளது:வசூல் வகைதொகை (ரூபாயில்)இந்திய அளவிலான கிராஸ் (Gross)ரூ 8.48 கோடிஇந்திய அளவிலான நெட் (Net)ரூ 7.35 கோடியாகவும் உள்ளது. இன்று விடுமுறை நாள் என்பதால் வசூல் நேற்றைவிட அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பாக்ஸ் ஆபீஸில் அர்ஜுனின் அதிரடி: பிளாஸ்ட் 3-வது நாள் வசூல் நிலவரம்திரையுலகில் ஆக்ஷன் கிங் என்று ரசிகர்களால் அன்போடு அழைக்கப்படும் அர்ஜுன், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு கதையின் நாயகனாக நடித்து மே 28-ம்