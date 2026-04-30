வியாழன், 30 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Webdunia
Last Modified: வியாழன், 30 ஏப்ரல் 2026 (10:47 IST)

5 மாநிலங்களில் 4ல் தாமரை மலரும்.. பாஜக தேசிய செய்தித்தொடர்பாளர் நம்பிக்கை

தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் அனைத்து மாநிலங்களிலும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்துவதாக பாஜக தேசிய செய்தித்தொடர்பாளர் ஷெசாத் பூனாவாலா தெரிவித்துள்ளார். 
 
நேற்று வெளியான தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள், மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக ஆட்சியை கைப்பற்ற வாய்ப்புள்ளதாகவும், அஸ்ஸாம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மீண்டும் என்டிஏ கூட்டணி ஆட்சியமைக்கப்போவதாகவும் தெரிவித்துள்ளன. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை திமுக மீண்டும் ஆட்சியமைக்கும் என சில கணிப்புகளும், அதிமுக ஆட்சியை கைப்பற்றும் என சில கணிப்புகளும் வெளியாகியுள்ளன. இதுதொடர்பாகப் பேசிய ஷெசாத் பூனாவாலா, "கருத்துக்கணிப்புகள் எங்கும் தாமரை மலர்வதை வெளிப்படுத்தியுள்ளன" என்றார்.
 
மேற்கு வங்கத்தில் ஜனநாயகம் வெற்றி பெற்றுள்ளதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், முந்தைய தேர்தல்களை போலல்லாமல் இம்முறை அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றதாக தெரிவித்தார். அஸ்ஸாமில் மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியமைக்கப்போவதாகவும், புதுச்சேரியில் மீண்டும் என்டிஏ ஆட்சி அமையவுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார். 
 
மேலும், தமிழ்நாட்டில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் என்றும், மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சி மாற்றம் உறுதி என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com