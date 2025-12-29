துச்சமாக நினைத்து எட்டி உதைத்த சிவகார்த்திகேயன்! இப்படி மாட்டிக்கிட்டாரே
சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ரவிமோகன், அதர்வா ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் பராசக்தி. இந்தப் படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்திருக்கிறார். பெரிய பெரிய பண்டிகைகளின் போது மக்கள் எதிர்பார்ப்பது எந்தெந்த படங்கள் ரிலீஸாகும் என்பதுதான். அதுவும் தனக்கு பிடித்தமான நடிகரின் படம் என்றாலே அந்த ரசிகர்களுக்கு அது பெரிய கொண்டாட்டம்தான்.
அப்படித்தான் இந்த பொங்கலுக்கு இரண்டு பெரிய நடிகர்களின் படங்கள் ரிலீஸாக இருக்கின்றன. ஒன்று விஜய் நடித்துள்ள ஜன நாயகன் திரைப்படமும் சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள பராசக்தி படமும் ஒன்றாக ரிலீஸாக இருக்கின்றன. ஜன நாயகன் திரைப்படம் தீபாவளிக்குத்தான் ப்ளான் செய்தார்கள். ஆனால் எதிர்பாராதவிதமாக பொங்கல் ரேஸில் இறங்கியிருக்கிறது ஜனநாயகன் திரைப்படம்.
இன்னொரு பக்கம் சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி படம் ஜனவரி 14 ஆம் தேதிக்கு பிளான் செய்தார்கள். ஆனால் அதன் ரிலீஸ் தேதியும் மாற்றப்பட்டு ஜனவர் 10 ஆம் தேதி ரிலீஸாக இருக்கின்றது. இது விஜய் ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. ஒரு படத்தின் ரிலீஸ் தேதியில் ஹீரோவின் தலையீடு இருக்காது என்றாலும் இந்த விஷயத்தில் சிவகார்த்திகேயன் மீது ஒட்டுமொத்த விஜய் ரசிகர்களும் வன்மத்தை கக்கி வருகின்றனர்.
அதாவது கோட் படத்தில் எந்த ஹீரோவும் செய்யாத ஒரு விஷயத்தை சிவகார்த்திகேயனுக்காக விஜய் செய்தார். அப்படிப்பட்டவருக்கு எதிராக கடைசியில் திரும்பிவிட்டார் சிவகார்த்திகேயன் என அவர்மீது கடுமையான விமர்சனத்தை கொட்டி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் வலைப்பேச்சு பிஸ்மி சிவகார்த்திகேயனை விசுவாசமில்லாத நடிகர் என்று கூறியிருக்கிறார்.
மேலும் ஜனநாயகனுக்கு எதிராக பராசக்திக்காக வைக்கப்படும் பேனரில் துவங்கி எல்லா விஷயத்திலும் சிவகார்த்திகேயன் பங்கு இருப்பதாக பிஸ்மி தெரிவித்துள்ளார். அவர் விஜய்க்கு எதிராக செயல்பட துவங்கி விட்டார், சிவகார்த்திகேயன் ஒரு விசுவாசமான ஆள் இல்லை. யாரெல்லாம் அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்களோ அவரை வளர்த்துவிட்டாங்களோ அவர்களை துச்சமாக நினைத்து எட்டி உதைத்துவிட்டார் என்றும் பிஸ்மி கூறியிருக்கிறார்.