திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025
Written By Bala
Last Modified: திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (16:15 IST)

துச்சமாக நினைத்து எட்டி உதைத்த சிவகார்த்திகேயன்! இப்படி மாட்டிக்கிட்டாரே

துச்சமாக நினைத்து எட்டி உதைத்த சிவகார்த்திகேயன்! இப்படி மாட்டிக்கிட்டாரே
சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ரவிமோகன், அதர்வா ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் பராசக்தி. இந்தப் படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்திருக்கிறார்.  பெரிய பெரிய பண்டிகைகளின் போது மக்கள் எதிர்பார்ப்பது எந்தெந்த படங்கள் ரிலீஸாகும் என்பதுதான். அதுவும் தனக்கு பிடித்தமான நடிகரின் படம் என்றாலே அந்த ரசிகர்களுக்கு அது பெரிய கொண்டாட்டம்தான்.
 
அப்படித்தான் இந்த பொங்கலுக்கு இரண்டு பெரிய நடிகர்களின் படங்கள் ரிலீஸாக இருக்கின்றன. ஒன்று விஜய் நடித்துள்ள ஜன நாயகன் திரைப்படமும் சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள பராசக்தி படமும் ஒன்றாக ரிலீஸாக இருக்கின்றன. ஜன நாயகன் திரைப்படம் தீபாவளிக்குத்தான் ப்ளான் செய்தார்கள். ஆனால் எதிர்பாராதவிதமாக பொங்கல் ரேஸில் இறங்கியிருக்கிறது ஜனநாயகன் திரைப்படம்.
 
இன்னொரு பக்கம் சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி படம் ஜனவரி 14 ஆம் தேதிக்கு பிளான் செய்தார்கள். ஆனால் அதன் ரிலீஸ் தேதியும் மாற்றப்பட்டு ஜனவர் 10 ஆம் தேதி ரிலீஸாக இருக்கின்றது. இது விஜய் ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. ஒரு படத்தின் ரிலீஸ் தேதியில் ஹீரோவின் தலையீடு இருக்காது என்றாலும் இந்த விஷயத்தில் சிவகார்த்திகேயன் மீது ஒட்டுமொத்த விஜய் ரசிகர்களும் வன்மத்தை கக்கி வருகின்றனர்.
 
அதாவது கோட் படத்தில் எந்த ஹீரோவும் செய்யாத ஒரு விஷயத்தை சிவகார்த்திகேயனுக்காக விஜய் செய்தார். அப்படிப்பட்டவருக்கு எதிராக கடைசியில் திரும்பிவிட்டார் சிவகார்த்திகேயன் என அவர்மீது கடுமையான விமர்சனத்தை கொட்டி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் வலைப்பேச்சு பிஸ்மி சிவகார்த்திகேயனை விசுவாசமில்லாத நடிகர் என்று கூறியிருக்கிறார்.
துச்சமாக நினைத்து எட்டி உதைத்த சிவகார்த்திகேயன்! இப்படி மாட்டிக்கிட்டாரே
 
மேலும் ஜனநாயகனுக்கு எதிராக பராசக்திக்காக வைக்கப்படும் பேனரில் துவங்கி எல்லா விஷயத்திலும் சிவகார்த்திகேயன் பங்கு இருப்பதாக பிஸ்மி தெரிவித்துள்ளார். அவர் விஜய்க்கு எதிராக செயல்பட துவங்கி விட்டார், சிவகார்த்திகேயன் ஒரு விசுவாசமான ஆள் இல்லை. யாரெல்லாம் அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்களோ அவரை வளர்த்துவிட்டாங்களோ அவர்களை துச்சமாக நினைத்து எட்டி உதைத்துவிட்டார் என்றும் பிஸ்மி கூறியிருக்கிறார்.

இளம் நடிகருடன் இணைந்த கௌதம் மேனன்.. விண்ணை தாண்டி வருவாயா போல காதல் கதையா?

இளம் நடிகருடன் இணைந்த கௌதம் மேனன்.. விண்ணை தாண்டி வருவாயா போல காதல் கதையா?இயக்குநர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கவுள்ள அடுத்த திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் குறித்த சுவாரசியமான தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திராவிலும் அதிகாலை காட்சி கிடையாது.. ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு சிக்கலா?

கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திராவிலும் அதிகாலை காட்சி கிடையாது.. ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு சிக்கலா?தளபதி விஜய் நடிப்பில் உருவான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் ஜனவரி 9-ஆம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியாகவுள்ளது. எச். வினோத் இயக்கத்தில் கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ள இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவில் கோலாகலமாக நடந்து முடிந்த நிலையில், தற்போது திரையரங்கு காட்சிகள் குறித்த முக்கிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ரஜினியை வைத்து ஆக்சன் இல்லாமல் ஒரு காதல் படம்.. சுதா கொங்கரா விருப்பம்..!

ரஜினியை வைத்து ஆக்சன் இல்லாமல் ஒரு காதல் படம்.. சுதா கொங்கரா விருப்பம்..!இயக்குநர் சுதா கொங்கரா, சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை வைத்து ஒரு காவிய காதல் கதையை இயக்க வேண்டும் என்பது தனது நீண்ட நாள் ஆசை என தெரிவித்துள்ளார்.

திடீரென மேனேஜரை நீக்கிய நடிகர் விஷால்.. தமிழ் திரையுலகில் பரபரப்பு..!

திடீரென மேனேஜரை நீக்கிய நடிகர் விஷால்.. தமிழ் திரையுலகில் பரபரப்பு..!நடிகர் விஷால் தனது மேலாளர் வ.ஹரிகிருஷ்ணனை அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் அதிரடியாக நீக்கியுள்ளது திரையுலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக விஷால் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், ஹரிகிருஷ்ணனுக்கும் தனது நிறுவனங்களுக்கும் இனி எந்த தொடர்பும் இல்லை என்பதை தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

நீக்கப்பட்ட 66 லட்சம் பேர்களும் மீண்டும் சேர்க்கப்படுவார்களா? தேர்தல் ஆணையம் சொல்வது என்ன?

நீக்கப்பட்ட 66 லட்சம் பேர்களும் மீண்டும் சேர்க்கப்படுவார்களா? தேர்தல் ஆணையம் சொல்வது என்ன?தமிழகத்தில் அண்மையில் நடைபெற்ற வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த பணியின் போது, சுமார் 97.37 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் முகவரியில் இல்லாதவர்களாக கண்டறியப்பட்ட 66.44 லட்சம் வாக்காளர்களின் நிலை என்ன என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. கடந்த 20 ஆண்டுகளாக முறையான தீவிர திருத்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாததே இந்த அதிரடி நீக்கத்திற்கு காரணம் என தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

