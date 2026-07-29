  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. Bigil Actress Monica John Blessed with a Baby Girl, Shares Joyful Announcement on Instagram
Written By Webdunia

விஜய்யின் பிகில் பட நடிகை தாயானார்.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து..

மோனிகா ஜான்
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (15:37 IST)
google-news
தளபதி விஜய் நடிப்பில், அட்லி இயக்கத்தில் வெளியான 'பிகில்' திரைப்படத்தில் கால்பந்து வீராங்கனையாக நடித்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தவர் நடிகை மோனிகா ஜான். இப்படத்தை தொடர்ந்து 'எப்ஐஆர்' உள்ளிட்ட சில திரைப்படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார். 
 
சமூக வலைதளங்களில் பிஸியாக இருக்கும் இவர், கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு தனது காதலர் ஜோமான் ஜோசப் என்பவரை திருமணம் செய்துகொண்டார். இந்நிலையில், தான் கர்ப்பமாக இருப்பதாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் மகிழ்ச்சியுடன் அறிவித்திருந்தார். 
 
இதனையடுத்து, கடந்த ஜூலை 22-ஆம் தேதி இவருக்கு அழகான பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. தன் மகளுக்கு கியாரா ஜோசப்' என்று பெயரிட்டுள்ளதாகவும், தமிழ் மற்றும் மலையாள கலாச்சாரப் பாரம்பரியத்தின்படி குழந்தையை வரவேற்பதாகவும் அவர் பதிவிட்டுள்ளார். 
 
திரைத்துறையிலிருந்து விலகி குடும்ப வாழ்க்கையில் கவனம் செலுத்தி வரும் மோனிகா ஜானுக்கு, சக திரைப்பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் தங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva
அடுத்த கட்டுரையில்
அட்லி - அல்லு அர்ஜூன் ராக்கா திரைப்படம் 2 பார்ட்டா?!.. வெளியான அப்டேட்!..

ஹார்ட்பீட் 3 சீசனில் 4 கேரக்டர்கள் இல்லையா? இனி அடுத்தடுத்த சீசனிலும் இருக்க வாய்ப்பில்லையா?

ஹார்ட்பீட் 3 சீசனில் 4 கேரக்டர்கள் இல்லையா? இனி அடுத்தடுத்த சீசனிலும் இருக்க வாய்ப்பில்லையா?டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்ற 'ஹார்ட் பீட்' தொடரின் முதல் மற்றும் இரண்டாம் பாகங்களை தொடர்ந்து, தற்போது இதன் மூன்றாவது பாகம் நாளை அதாவது ஜூலை 30 அன்று வெளியாக உள்ளது. ஆனால், இந்த புதிய சீசனில் சில முக்கியக் கதாபாத்திரங்கள் இடம்பெறவில்லை என்ற தகவல் அதன் ரசிகர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விஜய்யின் பிகில் பட நடிகை தாயானார்.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து..

விஜய்யின் பிகில் பட நடிகை தாயானார்.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து..தளபதி விஜய் நடிப்பில், அட்லி இயக்கத்தில் வெளியான 'பிகில்' திரைப்படத்தில் கால்பந்து வீராங்கனையாக நடித்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தவர் நடிகை மோனிகா ஜான். இப்படத்தை தொடர்ந்து 'எப்ஐஆர்' உள்ளிட்ட சில திரைப்படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.

அட்லி - அல்லு அர்ஜூன் ராக்கா திரைப்படம் 2 பார்ட்டா?!.. வெளியான அப்டேட்!..

அட்லி - அல்லு அர்ஜூன் ராக்கா திரைப்படம் 2 பார்ட்டா?!.. வெளியான அப்டேட்!..ராஜா ராணி, மெர்சல், தெறி, பிகில் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கி ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் அட்லி.

தீபாவளி ரிலீசிலிருந்து விலகும் அரசன்!.. கரண்ட் அப்டேட் இதுதான்!..

தீபாவளி ரிலீசிலிருந்து விலகும் அரசன்!.. கரண்ட் அப்டேட் இதுதான்!..கலைப்புலி தாணு தயாரிப்பில் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்துவரும் திரைப்படம் அரசன். இந்த படத்தில் சிம்பு, விஜய் சேதுபதி, ஆண்ட்ரியா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து வருகிறார்கள்.

எதிர்பார்ப்பு மிகுந்த ஜுமாஞ்சி: ஓபன் வேர்ல்ட் டிரைலர் வெளியீடு

எதிர்பார்ப்பு மிகுந்த ஜுமாஞ்சி: ஓபன் வேர்ல்ட் டிரைலர் வெளியீடுஹாலிவுட் திரையுலகில் மாபெரும் வெற்றிபெற்ற கற்பனை மற்றும் சாகசத் திரைப்படத் தொடரான ஜுமாஞ்சி வரிசையில், அடுத்து வெளியாகவுள்ள