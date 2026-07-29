விஜய்யின் பிகில் பட நடிகை தாயானார்.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து..
தளபதி விஜய் நடிப்பில், அட்லி இயக்கத்தில் வெளியான 'பிகில்' திரைப்படத்தில் கால்பந்து வீராங்கனையாக நடித்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தவர் நடிகை மோனிகா ஜான். இப்படத்தை தொடர்ந்து 'எப்ஐஆர்' உள்ளிட்ட சில திரைப்படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.
சமூக வலைதளங்களில் பிஸியாக இருக்கும் இவர், கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு தனது காதலர் ஜோமான் ஜோசப் என்பவரை திருமணம் செய்துகொண்டார். இந்நிலையில், தான் கர்ப்பமாக இருப்பதாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் மகிழ்ச்சியுடன் அறிவித்திருந்தார்.
இதனையடுத்து, கடந்த ஜூலை 22-ஆம் தேதி இவருக்கு அழகான பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. தன் மகளுக்கு கியாரா ஜோசப்' என்று பெயரிட்டுள்ளதாகவும், தமிழ் மற்றும் மலையாள கலாச்சாரப் பாரம்பரியத்தின்படி குழந்தையை வரவேற்பதாகவும் அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.
திரைத்துறையிலிருந்து விலகி குடும்ப வாழ்க்கையில் கவனம் செலுத்தி வரும் மோனிகா ஜானுக்கு, சக திரைப்பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் தங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva