2-வது கணவரை பிரிந்தாரா பிக்பாஸ் தாமரை செல்வி? இணையத்தில் வைரலாகும் அறிவிப்பால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!
விஜய் தொலைக்காட்சியின் முன்னணி ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியான பிக்பாஸ் மூலம் பட்டிதொட்டியெங்கும் பிரபலமானவர் நாடகக் கலைஞர் தாமரை செல்வி. இவரும் இவரது கணவர் பார்த்தசாரதியும் பரஸ்பரம் பிரிவதாக வெளியாகி இருக்கும் செய்தி சமூக வலைதளங்களில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பார்த்தசாரதி தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் தாங்கள் இருவரும் பிரிய முடிவெடுத்துள்ளதாகப் பதிவிட்டுள்ள நிலையில், இதனைப் பார்த்த ரசிகர்கள் கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.
கோவில் திருவிழாக்கள் மற்றும் மேடை நாடகங்களில் நடித்து, பொருளாதார ரீதியாகப் பல்வேறு இன்னல்களைச் சந்தித்து வந்த ஒரு சாதாரண எளிய குடும்பப் பின்னணியைக் கொண்டவர் தாமரை செல்வி. கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கிய பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியில் ஒரு போட்டியாளராகக் களமிறங்கிய தாமரைக்கு, அந்நிகழ்ச்சி வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது. தொடக்கத்தில் அறிமுகமில்லாத முகமாக இருந்தாலும், நாட்கள் செல்லச் செல்ல அவரது வெகுளித்தனமான வெள்ளந்திப் பேச்சும், எதார்த்தமான குணமும், கடுமையான டாஸ்க்குகளில் காட்டிய உறுதியும் ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களின் இதயங்களையும் கவர்ந்தது. நிகழ்ச்சியின் இறுதிக்கட்டத்தில் பணப்பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு வெளியேறும் வாய்ப்பு வந்தபோதும், அதை மறுத்து இறுதிவரை போராடிய அவரது மன உறுதி ரசிகர்களால் பெரிதும் பாராட்டப்பட்டது.
பிக்பாஸ் வீட்டில் நடந்த குடும்பத்தினர் சந்திப்பு சுற்றின் போது, தாமரையைச் சந்திக்க அவரது கணவர் பார்த்தசாரதி உள்ளே வந்த காட்சி பார்வையாளர்களை வெகுவாக நெகிழ வைத்தது. அப்போது துணிக்கடை ஒன்றில் பணிபுரிந்து வந்த பார்த்தசாரதி, மனைவி விளையாட்டில் முழு கவனம் செலுத்தி ஜெயிக்க வேண்டும் என ஊக்கப்படுத்தியதும், இருவரும் காட்டிய பாசமும் பலரது பாராட்டுகளைப் பெற்றது. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு சின்னத்திரையிலும் யூடியூப்பிலும் தீவிரமாக இயங்கி வந்த தாமரை, தனது கணவருடன் இணைந்தே பல புகைப்படங்களையும் ரீல்ஸ்களையும் பகிர்ந்து வந்தார். குறிப்பாக, இவர்கள் இருவரும் கோவா சுற்றுலா சென்ற புகைப்படங்களும், புஷ்பா 2 பாடலுக்கு இணைந்து நடனமாடிய வீடியோக்களும் இணையத்தில் வைரலாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றன.
மகிழ்ச்சியாகச் சென்றுகொண்டிருந்த இவர்களது குடும்ப வாழ்க்கையில், தற்போது இடி விழுந்தது போல் வெளியாகியுள்ள இந்த பிரிவு செய்தி ரசிகர்களுக்குப் பேரதிர்ச்சியாக அமைந்துள்ளது. இவர்கள் இருவருக்குள்ளும் என்ன பிரச்சனை, பிரிவுக்கான உண்மையான காரணம் என்ன என்பது குறித்த எந்த விவரங்களும் இதுவரை வெளியாகவில்லை. கணவர் பார்த்தசாரதியின் சமூக வலைதள அறிவிப்பு மட்டுமே தற்போது இணையத்தில் வேகமாகப் பரவி வரும் நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தாமரை செல்வி தரப்பிலிருந்து இதுவரை எந்தவொரு விளக்கமும் அதிகாரப்பூர்வமாக அளிக்கப்படவில்லை.