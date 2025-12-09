செவ்வாய், 9 டிசம்பர் 2025
செவ்வாய், 9 டிசம்பர் 2025 (16:10 IST)

பிக் பாஸ் சீசன் 8 போட்டியாளர்கள் மீண்டும் சந்திப்பு: என்றும் தொடரும் நட்பு!

நடிகர் விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கிய பிக் பாஸ் சீசன் 8 நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற போட்டியாளர்கள், நிகழ்ச்சிக்கு பிறகும் தங்கள் நட்பை தொடர்ந்து வருகின்றனர். இந்த சீசன் பெரும் வரவேற்பை பெற்றதற்கு போட்டியாளர்களின் சிறப்பான பங்களிப்பும் ஒரு காரணம்.
 
சமீபத்தில், இந்த சீசன் போட்டியாளர்களில் சிலர் ஒன்று கூடி சந்தித்துள்ளனர். வி.ஜே. விஷால், அருண் பிரசாத், ராணவ் ஒரு குழுவாகவும், சுனிதா கோகோய், அன்ஷிதா, பிரியங்கா ஆகியோர் மற்றொரு குழுவாகவும் தனித்தனியே சந்தித்து தங்கள் மகிழ்ச்சியை பரிமாறிக்கொண்டனர்.
 
பிக் பாஸ் சீசன் 3-க்குப் பிறகு, மிகவும் அதிகமான ரசிகர்களை பெற்ற சீசன் 8 தான். நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறிய பிறகும், பல போட்டியாளர்கள் தங்கள் துறைகளில் முன்னேறி வருகின்றனர். இந்த நேர்மறையான போக்கு, ரசிகர்களுக்குப் பெரும் மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது.
 
இந்த சந்திப்பின்போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை அவர்கள் தங்கள் சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் பகிர்ந்துள்ளனர். கடினமான சூழலில் உருவான இவர்களின் நட்பு நீடிப்பது, ரசிகர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியையும் வாழ்த்துகளையும் பெற்று வருகிறது.
 
