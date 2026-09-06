பிக்பாஸ் வரலாற்றிலேயே இல்லாத சம்பவம்.. அறிமுகமாகும்போதே எலிமினேஷன் ஆன 2 போட்டியாளர்...
விஜய் தொலைக்காட்சியில் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி என்றாலே போட்டி, பரபரப்பு, எலிமினேஷன் என அடுத்தடுத்து திருப்பங்கள் இருக்கும். ஆனால் இந்த முறை நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு முன்பே ஒரு அதிரடி மாற்றம் அறிமுகமாகியுள்ளது. பிக் பாஸ் வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக, போட்டியாளர்கள் அறிமுகமாகும் மேடையிலேயே இருவர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பிரபலங்கள் வெளி உலகத் தொடர்பு இல்லாமல் சுமார் 100 நாட்கள் பிக் பாஸ் வீட்டில் தங்கி பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொள்வார்கள். வாரந்தோறும் நடைபெறும் எலிமினேஷனில் குறைந்த வாக்குகளைப் பெறும் போட்டியாளர் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவார். இந்த நிலையில், சீசன் 10-ல் எலிமினேஷன் முறையிலேயே புதிய மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
இன்று மாலை 6 மணிக்கு தொடங்கும் சீசன் 10-ன் அறிமுக நிகழ்ச்சியிலேயே இந்த வித்தியாசமான நடைமுறை இடம்பெறுகிறது. நடிகைகள் லஷ்மிபிரியா, ஷாத்திகா, ஷப்னம் ஆகிய மூவரில் ஒருவருக்கு மட்டுமே பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் செல்ல வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதற்காக பார்வையாளர்களிடம் வாக்குகள் பெறப்பட்ட நிலையில், அதிக வாக்குகளைப் பெற்ற லஷ்மிபிரியா பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் சென்றதாகவும், ஷாத்திகா மற்றும் ஷப்னம் வெளியேற்றப்பட்டதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதுமட்டுமின்றி, இந்த சீசனில் பொதுமக்களில் இருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட ‘காமன் மேன்’ போட்டியாளர்களும் பங்கேற்க உள்ளனர். இதன் மூலம் பிக் பாஸ் சீசன் 10-ல் புதிய முகங்களுடன் போட்டி களைகட்ட உள்ளது. தொடக்க நிகழ்ச்சியிலேயே எலிமினேஷன் என்ற இந்த புதிய முயற்சி ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.
Edited by Siva