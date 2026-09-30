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Written By SIVA SIVA

பணப்பெட்டியுடன் வெளியேறிய குமரன்.. வைல்ட்கார்ட் போட்டியாளராக உள்ளே வரும் புவியரசன்...

Bigg Boss Tamil Season 10
Written By: SIVA
Updated: Wed, 30 Sep 2026 (15:48 IST)
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'பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்' சீரியல்  மூலம் பிரபலமடைந்த நடிகர் குமரன், 'பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 10' நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டு ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார்.
 
சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 'லீடர்ஸ் எக்சிட் லிஸ்ட்' கான்செப்ட் மூலம் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய மூன்று போட்டியாளர்கள் மீண்டும் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த மூன்று போட்டியாளர்களுடன் சேர்த்து மொத்தம் 6 பேரில் 3 பேர் இந்த வார இறுதியில் வெளியேற வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த வகையில், லட்சுமி பிரியாவால் குமரன் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
 
இந்நிலையில், பிக்பாஸ் சார்பில் வைக்கப்பட்ட ₹5 லட்சம் பணப்பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு குமரன் நிகழ்ச்சியிலிருந்து வெளியேறியதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மற்ற போட்டியாளர்கள் தடுத்தபோதிலும் குமரன் இந்த முடிவை உறுதியாக எடுத்துள்ளார். இவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ள நிலையில், இவரது இந்தத் திடீர் முடிவு அவர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியையும் வருத்தத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அதேவேளையில், 'எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள்' என்ற விதமாக இந்த வாரம் மூன்று வைல்டு கார்டு போட்டியாளர்கள் வீட்டிற்குள் நுழைய உள்ளனர். குறிப்பாக, லான்ச் எபிசோடில் மக்கள் வாக்களிப்பின் அடிப்படையில் வெளியேறிய சின்னத்திரை நடிகர் புவியரசன் மீண்டும் வைல்டு கார்டு மூலம் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் செல்ல வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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