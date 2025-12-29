கனி வெளியேற்றம் மக்கள் முடிவில்லையா? வழக்கம்போல் அரசியல் செய்ததா விஜய் டிவி?
பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9-ல் இருந்து கனி திரு வெளியேற்றப்பட்டது பெரும் அதிர்ச்சியையும் சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. சான்ட்ராவை விட கனி திரு சிறப்பாக விளையாடியும், அவர் வெளியேற்றப்பட்டதன் பின்னணியில் 'பிக் பாஸ் அரசியல்' இருப்பதாக ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.
வைல்ட் கார்டு போட்டியாளராக நுழைந்த சான்ட்ராவின் ஆட்டம் சமீபகாலமாக தொய்வடைந்த நிலையில், கனி திருவின் பங்களிப்பு கடந்த சில வாரங்களாக தீவிரமாக இருந்தது. சனிக்கிழமை அமித் பார்கவ் வெளியேறிய நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை இறுதிவரை சான்ட்ரா மற்றும் கனி ஆகிய இருவர் மட்டுமே எவிக்ஷன் பட்டியலில் எஞ்சியிருந்தனர். இறுதியில் கனி வெளியேற்றப்படுவதாக விஜய் சேதுபதி அறிவித்தது சக போட்டியாளர்களையும் ரசிகர்களையும் நிலைகுலைய செய்தது.
சக போட்டியாளர் விக்ரம் உட்பட பலரும் இந்த முடிவை ஏற்க முடியாமல் அதிர்ச்சி தெரிவித்தனர். இது மக்களின் நேரடி தீர்ப்பு அல்ல என்றும், நிகழ்ச்சி நிர்வாகத்தின் திட்டமிடப்பட்ட முடிவு என்றும் நெட்டிசன்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
கனி வெளியேற்றப்பட்டாலும் அவர் மக்களின் மனதில் ராணியாக நீடிப்பார் என ரசிகர்கள் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
