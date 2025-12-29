திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (17:54 IST)

கனி வெளியேற்றம் மக்கள் முடிவில்லையா? வழக்கம்போல் அரசியல் செய்ததா விஜய் டிவி?

கனி வெளியேற்றம் மக்கள் முடிவில்லையா? வழக்கம்போல் அரசியல் செய்ததா விஜய் டிவி?
பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9-ல் இருந்து கனி திரு வெளியேற்றப்பட்டது பெரும் அதிர்ச்சியையும் சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. சான்ட்ராவை விட கனி திரு சிறப்பாக விளையாடியும், அவர் வெளியேற்றப்பட்டதன் பின்னணியில் 'பிக் பாஸ் அரசியல்' இருப்பதாக ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.
 
வைல்ட் கார்டு போட்டியாளராக நுழைந்த சான்ட்ராவின் ஆட்டம் சமீபகாலமாக தொய்வடைந்த நிலையில், கனி திருவின் பங்களிப்பு கடந்த சில வாரங்களாக தீவிரமாக இருந்தது. சனிக்கிழமை அமித் பார்கவ் வெளியேறிய நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை இறுதிவரை சான்ட்ரா மற்றும் கனி ஆகிய இருவர் மட்டுமே எவிக்ஷன் பட்டியலில் எஞ்சியிருந்தனர். இறுதியில் கனி வெளியேற்றப்படுவதாக விஜய் சேதுபதி அறிவித்தது சக போட்டியாளர்களையும் ரசிகர்களையும் நிலைகுலைய செய்தது.
 
சக போட்டியாளர் விக்ரம் உட்பட பலரும் இந்த முடிவை ஏற்க முடியாமல் அதிர்ச்சி தெரிவித்தனர். இது மக்களின் நேரடி தீர்ப்பு அல்ல என்றும், நிகழ்ச்சி நிர்வாகத்தின் திட்டமிடப்பட்ட முடிவு என்றும் நெட்டிசன்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
 
கனி வெளியேற்றப்பட்டாலும் அவர் மக்களின் மனதில் ராணியாக நீடிப்பார் என ரசிகர்கள் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

ஏன் மக்களுக்கு என்னைப் பிடிக்கவில்லை? பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய கனி வருத்தம்..!

ஏன் மக்களுக்கு என்னைப் பிடிக்கவில்லை? பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய கனி வருத்தம்..!பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9-ல் இருந்து கடந்த வாரம் வெளியேற்றப்பட்ட கனி திரு, தனது எவிக்ஷன் குறித்து முதல்முறையாக உருக்கமான வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். மக்கள் தீர்ப்பை தான் மதிப்பதாகவும், ஆனால் இந்த வெளியேற்றத்தை தன்னால் இன்னும் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்றும் அவர் அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

துச்சமாக நினைத்து எட்டி உதைத்த சிவகார்த்திகேயன்! இப்படி மாட்டிக்கிட்டாரே

துச்சமாக நினைத்து எட்டி உதைத்த சிவகார்த்திகேயன்! இப்படி மாட்டிக்கிட்டாரேசுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ரவிமோகன், அதர்வா ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் பராசக்தி.

இளம் நடிகருடன் இணைந்த கௌதம் மேனன்.. விண்ணை தாண்டி வருவாயா போல காதல் கதையா?

இளம் நடிகருடன் இணைந்த கௌதம் மேனன்.. விண்ணை தாண்டி வருவாயா போல காதல் கதையா?இயக்குநர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கவுள்ள அடுத்த திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் குறித்த சுவாரசியமான தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திராவிலும் அதிகாலை காட்சி கிடையாது.. ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு சிக்கலா?

கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திராவிலும் அதிகாலை காட்சி கிடையாது.. ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு சிக்கலா?தளபதி விஜய் நடிப்பில் உருவான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் ஜனவரி 9-ஆம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியாகவுள்ளது. எச். வினோத் இயக்கத்தில் கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ள இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவில் கோலாகலமாக நடந்து முடிந்த நிலையில், தற்போது திரையரங்கு காட்சிகள் குறித்த முக்கிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ரஜினியை வைத்து ஆக்சன் இல்லாமல் ஒரு காதல் படம்.. சுதா கொங்கரா விருப்பம்..!

ரஜினியை வைத்து ஆக்சன் இல்லாமல் ஒரு காதல் படம்.. சுதா கொங்கரா விருப்பம்..!இயக்குநர் சுதா கொங்கரா, சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை வைத்து ஒரு காவிய காதல் கதையை இயக்க வேண்டும் என்பது தனது நீண்ட நாள் ஆசை என தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com