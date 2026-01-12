திங்கள், 12 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva

திடீரென பிக்பாஸ் வீட்டிற்கு வந்து குட்டையை குழப்பும் திவாகர், வியன்னா.. என்ன நடந்தது?

திடீரென பிக்பாஸ் வீட்டிற்கு வந்து குட்டையை குழப்பும் திவாகர், வியன்னா.. என்ன நடந்தது?
பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், வீட்டை விட்டு வெளியேறிய போட்டியாளர்கள் மீண்டும் உள்ளே நுழைந்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளனர். 
 
அரோரா சின்க்ளேர், திவ்யா கணேஷ், சபரி நாதன் மற்றும் விக்கல்ஸ் விக்ரம் ஆகியோர் இறுதி போட்டியாளர்களாக தகுதி பெற்றுள்ள நிலையில், வியன்னா மற்றும் டி.திவாகர் ஆகியோரின் வருகை பழைய மோதல்களை மீண்டும் தூண்டியுள்ளது.
 
குறிப்பாக, வியன்னா நேரடியாக சாண்ட்ராவிடம் மோதலில் ஈடுபட்டார். அதேபோல், டி.திவாகர் வீட்டின் விதிமுறைகளை மதிக்காமல் நடந்து கொண்டது திவ்யா கணேஷுடன் மீண்டும் வாக்குவாதத்தை உருவாக்கியது. இத்தனை பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், சபரி மற்றும் அரோரா இடையிலான அழகான நட்பு ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது. 
 
வரும் ஜனவரி 17-ம் தேதி விஜய் டிவியில் பிரமாண்டமான இறுதிப்போட்டி நடைபெறவுள்ள நிலையில், சமூக வலைதளங்களில் ஆதரவாளர்களுக்கு இடையே கடுமையான வாக்குப்போர் நடந்து வருகிறது. யார் அந்தப் பட்டத்தை வெல்லப்போகிறார்கள் என்கிற எதிர்பார்ப்பு உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.
 
Edited by Siva

என் பேரை யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது!.. இளையராஜா ரூட்டில் கமல்!..

என் பேரை யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது!.. இளையராஜா ரூட்டில் கமல்!..பொதுவாகவே நிறைய விளம்பர நிறுவனங்கள் சினிமா பிரபலங்களை வைத்து தங்களின் பொருட்களுக்கான விளம்பரங்களை எடுப்பார்கள்

பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து இன்று வெளியேறிய பெண் போட்டியாளர்.. 4 பேர் மட்டும் தான் ஃபைனல்..!

பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து இன்று வெளியேறிய பெண் போட்டியாளர்.. 4 பேர் மட்டும் தான் ஃபைனல்..!பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், 98-வது நாளில் வைல்டு கார்டு போட்டியாளர் சாண்ட்ரா வீட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார். இன்று வெளியான புரோமோவில், தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதி சாண்ட்ராவின் பெயரை அறிவித்தது ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜனநாயகனும் ரிலீஸ் இல்லை.. பராசக்தியும் சரியில்லை.. ‘வா வாத்தியாரே’ ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!

ஜனநாயகனும் ரிலீஸ் இல்லை.. பராசக்தியும் சரியில்லை.. ‘வா வாத்தியாரே’ ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!நடிகர் கார்த்தி மற்றும் இயக்குனர் நலன் குமாரசாமி கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள 'வா வாத்தியார்' திரைப்படம், பொங்கல் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஜனவரி 14 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு கார்த்தி ஒரு முழுநீள ஆக்சன்-காமெடி திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளதால் ரசிகர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர். இப்படத்தின் மூலம் கீர்த்தி ஷெட்டி தமிழில் அறிமுகமாகிறார்.

’பராசக்தி’ திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல் இவ்வளவுதானா?

’பராசக்தி’ திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல் இவ்வளவுதானா?சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாகி, வசூல் ரீதியாக சுமாரான தொடக்கத்தை பெற்றுள்ளது.

சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாகும் #BJPFearsJanaNayagan ஹேஷ்டாக்.. தவெக தொண்டர்கள் ஆவேசம்..!

சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாகும் #BJPFearsJanaNayagan ஹேஷ்டாக்.. தவெக தொண்டர்கள் ஆவேசம்..!சமூக வலைத்தளங்களில் தற்போது #BJPFearsJanaNayagan என்ற ஹேஷ்டாக் காட்டுத்தீயாய் பரவி வருகிறது. 183 நிமிடங்கள் ஓடக்கூடிய ஒரு திரைப்படம், பல ஆண்டு கால பாரம்பரியம் கொண்ட ஒரு தேசிய கட்சியையே ஆட்டிப்படைக்கிறதா என்ற கேள்வி அனைவரிடமும் எழுந்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com