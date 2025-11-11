செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025
முதல்முறையாக நாமினேஷன் பட்டியலில் கனி.. இந்த வாரம் நாமினேஷனில் சிக்கிய 10 பேர் யார் யார்?
பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி ஆறாவது வாரத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், இந்த வாரத்திற்கான நாமினேஷன் பட்டியலில்  10 பேர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
 
தற்போது 4 வைல்டு கார்டு போட்டியாளர்கள் உட்பட 17 பேர் பிக் பாஸ் வீட்டில் உள்ளனர்.  கேப்டனாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சபரி மற்றும் ரகசிய டாஸ்க்கில் வெற்றி பெற்ற பிரஜன் ஆகியோர் நாமினேஷனில் இருந்து விலக்கு பெற்றனர்.
 
சாண்ட்ரா - பிரஜன் ஜோடி சுபிக்‌ஷாவை நேரடியாக நாமினேட் செய்தனர்.
 
மற்ற போட்டியாளர்கள் இரண்டு பேரை நாமினேட் செய்ததன் அடிப்படையில், மொத்தம் 10 பேர் வெளியேற்றப் பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
 
நாமினேஷன்  பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள 10 போட்டியாளர்கள்:
 
வியானா
 
விக்ரம்
 
சுபிக்‌ஷா
 
சாண்ட்ரா
 
ரம்யா
 
பார்வதி
 
கனி
 
திவாகர்
 
திவ்யா
 
அரோரா
 
குறிப்பாக, கடந்த 7 வாரங்களில் முதல்முறையாக போட்டியாளர் கனி நாமினேஷன் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
