வியாழன், 13 நவம்பர் 2025
Last Modified: வியாழன், 13 நவம்பர் 2025 (14:44 IST)

பணமோசடி வழக்கு… இளம்பெண்ணின் தந்தை கொடுத்த புகாரில் ‘பிக்பாஸ்’ புகழ் தினேஷ் கைது!

பணமோசடி வழக்கு… இளம்பெண்ணின் தந்தை கொடுத்த புகாரில் ‘பிக்பாஸ்’ புகழ் தினேஷ் கைது!
சீரியல் நடிகர்களுக்கு நன்கு பரிச்சயமான பெயர் தினேஷ். பல சீரியல்களில் நடித்துள்ள அவர்  ‘பிரிவோம் சந்திப்போம்’ சீரியலில் கதாநாயகனாகவும் நடித்துள்ளார். அந்த சீரியலில் கதாநாயகியாக நடித்த ரக்‌ஷிதாவைக் காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டார். சமீபத்தில் இருவரும் விவாகரத்துக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர்.

இதையடுத்து ரக்‌ஷிதா மற்றும் தினேஷ் ஆகிய இருவரும் அடுத்தடுத்த சீசன்களில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டனர். அதனால் மேலும் சினிமா ரசிகர்களுக்கு தினேஷ் மேலும் பரிச்சயம் ஆனார். இந்நிலையில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி மோசடி செய்ததாக அவர் இன்று திருநெல்வேலியில் உள்ள பணகுடியில் வைத்துக் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கருணாநிதி என்பவர் அளித்துள்ள புகாரின் படி “2022 ஆம் ஆண்டு BSc படித்துள்ள என் மகளுக்கு மின் வாரியத்தில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி மூன்று லட்சம் ரூபாய் பணத்தை தினேஷ் பெற்றார். ஆனால் இதுவரை வேலை வாங்கித் தரவில்லை. பணத்தையும் திரும்பத் தரவில்லை. அதைத் திருப்பிக் கேட்டதற்கு தினேஷும் அவர் தந்தையும் சேர்ந்து என்னைத் தாக்கினர்” எனத் தெரிவித்துள்ளார். இந்த புகாரின் பேரில் தினேஷ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவரின் இந்த கைது தற்போது சீரியல் ரசிகர்கள் மத்தியில் விவாதப் பொருளாகியுள்ளது.

