முதல் நாளே வெளியேறுகிறாரா வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் திவாகர்? பொருத்தமில்லாதவர் என வாக்குகள்..!
பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளர்களாக நுழைந்துள்ளவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பொருத்தமானவர்கள் அல்ல என்று சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள் மத்தியில் கடுமையான விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
பொதுவாக, பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிகளில் பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த திறமையான அல்லது பிரபலங்கள் போட்டியாளர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது வழக்கம். ஆனால், முந்தைய 8 சீசன்களுடன் ஒப்பிடும்போது, இந்த சீசனில் பங்கேற்றுள்ள பல போட்டியாளர்கள் தகுதி குறைவானவர்கள் என்பது போன்ற கருத்துக்களை ரசிகர்கள் சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் போட்டி தொடங்கிய முதல் நாளே, பிக்பாஸ் வீட்டிற்கு பொருத்தமில்லாதவர்கள் யார்?" என்று இரண்டு பேரை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லி பிக் பாஸ் உத்தரவிட்டார்.
போட்டியாளர்கள் அனைவரும் வாக்குகளை அளித்ததில், திவாகர் மற்றும் வியானா ஆகியோர் அதிக வாக்குகளை பெற்று, பிக் பாஸ் வீட்டிற்கு பொருத்தமில்லாத நபர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.
இது தொடர்பான முன்னோட்டக் காட்சி வெளியான நிலையில், ரசிகர்கள் மத்தியில் இந்த சீசனில் முதல் நாளே இருவரும் வெளியேறுவார்களா? என்ற எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
