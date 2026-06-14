  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. bharathiraja brother intreview about family issue
Written By
Last Modified: Sunday, 14 June 2026 (12:59 IST)

கங்கை அமரன் கோபப்பட்டதுக்கு இதுதான் காரணம்!.. உண்மையை சொன்ன பாரதிராஜாவின் தம்பி..

bharathi raja
Publish: Sun, 14 Jun 2026 (12:59 IST) Updated: Sun, 14 Jun 2026 (13:02 IST)
google-news
இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜா கடந்த 10ம் தேதி சென்னையில் உள்ள வீட்டில் அதிகாலை 2 மணி அளவில் காலமானார். அவரின் மகன் மனோஜின் மறைவுக்கு பின் மனதளவில் உடைந்து போன பாரதிராஜா அந்த வீட்டில் தனிமையில் வசித்து வந்தார், அவருக்கு உதவி செய்ய ஒரு செவிலியரும், ஒரு உதவியாளரும் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.

அவருக்கும் அவரின் மனைவிக்கும் கடந்த பல வருடங்களாகவே சுமூகமான உறவு இல்லாததால் பாரதிராஜாவின் மனைவி தேனியில் உள்ள வீட்டில் வசித்து வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.
தனது கணவர் பாரதிராஜாவின் மறைவு செய்தி கேட்டு அழுது கொண்டே வந்த அவரின் மனைவி உள்ளிட்ட உறவினர்களிடம் அங்கிருந்த பாரதிராஜாவின் நண்பர் கங்கை அமரன் ‘எல்லாரும் அவரை விட்டுட்டு போயிட்டீங்க.. அனாதையா போயிட்டாரு’ என்று கோபப்பட்டார். இது தொடர்பான வீடியோவும் வெளியானது..

இந்நிலையில்தான் இது தொடர்பாக செய்தியாளரிடம் பேசிய பாரதிராஜாவின் சகோதரர் ஜெயராஜ் ‘கங்கை அமரன் எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவர்.. அண்ணன் மீது அவருக்கு அதிகப்படியான பாசத்தின் காரணமாகவே அப்படி கோபப்பட்டு பேசி விட்டார்.. குடும்ப நிகழ்ச்சி ஒன்றிற்காக தேனி சென்றிருந்த அண்ணி அண்ணன் மறைவு செய்தி கேட்டு உடனே சென்னைக்கு வந்து விட்டார். இதுதான் உண்மை’ எனக் கூறியிருக்கிறார்.

Peddi: பாக்ஸ் ஆபிசில் பட்டய கிளப்பும் பெத்தி!.. 10 நாள் வசூல் அப்டேட்...

Peddi: பாக்ஸ் ஆபிசில் பட்டய கிளப்பும் பெத்தி!.. 10 நாள் வசூல் அப்டேட்...தெலுங்கு பட இயக்குனர் புச்சி பாபு இயக்கத்தில் ராம்சரண் ஹீரோவாக நடித்த கடந்த 4ம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியான திரைப்படம் பெத்தி (Peddi). இந்த திரைப்படத்தில் ராம்சரனுக்கு ஜோடியாக ஜான்வி கபூர் நடித்திருந்தார்.

செம இடம்.. செம டீம்!.. சேயோன் கெட்டப்பில் சிவகார்த்திகேயன் பகிர்ந்த போட்டோ!..

செம இடம்.. செம டீம்!.. சேயோன் கெட்டப்பில் சிவகார்த்திகேயன் பகிர்ந்த போட்டோ!..தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் சிவகார்த்திகேயன். சின்னத்திரையிலிருந்து சினிமாவுக்கு வந்து சாதித்து காட்டியவர்.

மக்கள் பிரச்சனை உனக்கு நக்கலா?!.. மாஸ்டர் மகேந்திரனை பொளக்கும் நெட்டிசன்கள்..

மக்கள் பிரச்சனை உனக்கு நக்கலா?!.. மாஸ்டர் மகேந்திரனை பொளக்கும் நெட்டிசன்கள்..தமிழகத்தின் தலைநகர் சென்னையில் கடந்த பல நாட்களாவே இரவு நேரங்களில் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு தொடர்வதால் மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகிறார்கள்.

இன்று மாலை த்ரிஷா சொல்ல போகும் முக்கிய விஷயம்.. ட்விஸ்ட் வைத்த வரலட்சுமி சரத்குமார்...

இன்று மாலை த்ரிஷா சொல்ல போகும் முக்கிய விஷயம்.. ட்விஸ்ட் வைத்த வரலட்சுமி சரத்குமார்...திரையுலகில் பல வருடங்களாக தனது அசைக்க முடியாத முன்னணி இடத்தை தக்கவைத்து கொண்டுள்ள நடிகை த்ரிஷா, தற்போது புதிய அப்டேட் ஒன்றின் மூலம் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்துள்ளார். நடிகை வரலட்சுமி சரத்குமார் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் த்ரிஷாவின் புதிய போஸ்டர் ஒன்றை பகிர்ந்து இந்த சுவாரசியமான தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.

வாவ்.. செம ரொமான்ஸ்!.. ஷாலினிக்கு முத்தம் கொடுக்கும் அஜித்!.. வைரல் போட்டோஸ்..

வாவ்.. செம ரொமான்ஸ்!.. ஷாலினிக்கு முத்தம் கொடுக்கும் அஜித்!.. வைரல் போட்டோஸ்..அமர்க்களம் படத்தில் நடித்த போது அந்த படத்தின் கதாநாயகி ஷாலினியை காதலித்தார் அஜித். அஜித்தின் விருப்பத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஷாலினி அவரை திருமணம் செய்து கொண்டார்.